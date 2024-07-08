Очень странные дела. ВОЗ предупредила об опасности популярного средства, но это не точно

Согласно отчету, тальк может быть канцерогенным для человека.

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Международное агентство по изучению рака (IARC) ВОЗ обозначило тальк как "вероятно канцерогенный" для человека, пишет ScienceAlert.

В это же время в агентстве признают, что такое решение было принято на основе "ограниченных доказательств". Дело в том, что тальк связали с раком яичников у людей, основываясь на его связи с раком у крыс. Также были обнаружены канцерогенные признаки талька в клетках человека, говорится в заявлении IARC.

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Как известно, тальк является природным минералом, который добывают во многих странах мира, зачастую его использую в качестве детской присыпки. По данным агентства, в большинстве случаев люди сталкиваются с тальком в составе детской присыпки или косметики.

В агентстве заявили, что множество проведенных исследований показали постоянно увеличивающуюся статистику заболевания раком яичников у женщин, использовавших тальк в интимных местах.

Эксперты не исключают, что опасный тальк мог содержать примеси канцерогенного асбеста.

"Причинная роль талька не может быть полностью установлена", — говорится в выводах агентства, опубликованных в журнале The Lancet Oncology.

По словам эксперта Кевина МакКонвея из Открытого университета Великобритании, который не участвовал в исследовании, интерпретация оценки IARC может вводить в заблуждение.

"Агентство стремится ответить на вопрос, может ли это вещество вызывать рак при некоторых условиях, которые сам IARC не уточняет", — говорит МакКонвей.

Также подчеркивается, что исследования носили обсервационный характер – наблюдение за события в их естественном течении, без активного вмешательства.

"Поэтому нет убедительных доказательств того, что использование талька приводит к увеличению риска развития рака", — отмечают ученые.

Интересно, что такое заявление было сделано спустя несколько недель после того, фармацевтический гигант Johnson & Johnson согласился выплатить 700 млн долларов для урегулирования обвинений со стороны клиентов. Компанию обвинили в том, что она вводила в заблуждение потребителей относительно безопасности своих продуктов на основе талька.

Напомним, самый распространенный подсластитель связали с раком. ВОЗ и Международное агентство по исследованию рака собираются признать аспартам "возможно канцерогенным для человека".