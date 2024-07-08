Очень странные дела. ВОЗ предупредила об опасности популярного средства, но это не точно
Согласно отчету, тальк может быть канцерогенным для человека.
Международное агентство по изучению рака (IARC) ВОЗ обозначило тальк как "вероятно канцерогенный" для человека, пишет ScienceAlert.
В это же время в агентстве признают, что такое решение было принято на основе "ограниченных доказательств". Дело в том, что тальк связали с раком яичников у людей, основываясь на его связи с раком у крыс. Также были обнаружены канцерогенные признаки талька в клетках человека, говорится в заявлении IARC.
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Как известно, тальк является природным минералом, который добывают во многих странах мира, зачастую его использую в качестве детской присыпки. По данным агентства, в большинстве случаев люди сталкиваются с тальком в составе детской присыпки или косметики.
В агентстве заявили, что множество проведенных исследований показали постоянно увеличивающуюся статистику заболевания раком яичников у женщин, использовавших тальк в интимных местах.
Эксперты не исключают, что опасный тальк мог содержать примеси канцерогенного асбеста.
"Причинная роль талька не может быть полностью установлена", — говорится в выводах агентства, опубликованных в журнале The Lancet Oncology.
По словам эксперта Кевина МакКонвея из Открытого университета Великобритании, который не участвовал в исследовании, интерпретация оценки IARC может вводить в заблуждение.
"Агентство стремится ответить на вопрос, может ли это вещество вызывать рак при некоторых условиях, которые сам IARC не уточняет", — говорит МакКонвей.
Также подчеркивается, что исследования носили обсервационный характер – наблюдение за события в их естественном течении, без активного вмешательства.
"Поэтому нет убедительных доказательств того, что использование талька приводит к увеличению риска развития рака", — отмечают ученые.
Интересно, что такое заявление было сделано спустя несколько недель после того, фармацевтический гигант Johnson & Johnson согласился выплатить 700 млн долларов для урегулирования обвинений со стороны клиентов. Компанию обвинили в том, что она вводила в заблуждение потребителей относительно безопасности своих продуктов на основе талька.
Напомним, самый распространенный подсластитель связали с раком. ВОЗ и Международное агентство по исследованию рака собираются признать аспартам "возможно канцерогенным для человека".