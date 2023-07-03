Самый распространенный подсластитель связали с раком: ВОЗ готовится сделать заявление

ВОЗ и Международное агентство по исследованию рака собираются признать аспартам "возможно канцерогенным для человека".

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Самый распространенный в мире искусственный подсластитель аспартам может быть признан возможным канцерогеном подразделением ВОЗ, которое занимается исследованием рака, пишет Reuters.

Уже в июле группа ВОЗ и Международного агентства по исследованию рака (IARC) официально назовут аспартам "возможно канцерогенным для человека". Такое заключение было сделано на основе имеющихся исследований, но не называет количество подсластителя, которое было бы безопасно для человека.

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Заменитель сахара давно используется в напитках с низким или нулевым содержанием калорий, таких как диетическая Coca-Cola, а также в тысячи других продуктах, включая мороженое, жевательную резинку и хлопья.

Отмечается, что классификация "возможно канцерогенный" означает только наличие некоторых доказательств того, что вещество может стать причиной развития рака. Такая маркировка также означает, что результаты имеющихся исследования считаются недостаточно убедительными. Выше этой категории еще две: "вероятно канцерогенный" – указывает на убедительные доказательства, и просто "канцерогенный" – означает наличие консенсуса в отношении доказанной связи.

Несмотря на приставку "возможный", даже малая вероятность рака всегда выглядит зловеще. Агентство IARC неоднократно подвергалось критике за свои подобные решения. Например, IARC классифицировала употребление красного мяса, а также работу в ночную смену как "вероятно канцерогенные", а использование мобильных телефонов – как "возможно канцерогенные".

Учитывая предстоящее заявление IARC, пищевая промышленность уже выступила против такой классификации аспартама.

"IARC не является органом по безопасности пищевых продуктов, а их обзор аспартама нельзя назвать всеобъемлющим с научной точки зрения. Он в значительной степени основан на дискредитированных исследованиях", — заявила генсекретарь генеральный секретарь Международной ассоциации подсластителей Фрэнсис Хант-Вуд.

Несмотря на то, что аспартам был признан безопасным Федеральным управлением по лекарственным средствам США (FDA) и Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA), искусственный подсластитель никогда не избавлялся от своей стигмы.

Безопасность аспартама проверялась международными регуляторам с тех пор, как он был одобрен в 1970-х годах. В 2021 году было опубликовано крупное исследование, проведенное Институтом Рамаццини. Данная работа обнаружила связь подсластителя с раком у грызунов, но FDA сочло исследование таким, на основе которого нельзя с делать "обоснованный вывод".

Эти данные, а также наблюдательное исследование во Франции с участием 100 тыс. человек, которое также связало аспартам с раком, подверглось критике за методологию. По большому счету, оба этих исследования являются исключением из обширного массива данных, свидетельствующих в пользу аспартама. Но, по мнению IARC, таких данных достаточно, чтобы вызвать беспокойство по поводу безопасности продукта.