Неизвестный вирус из Китая уже зафиксировали в Японии

Заразился гражданин Китая, который накануне ездил домой в Ухань

В четверг, 16 января, в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом, который впервые был зафиксирован в Китае. Об этом сообщает Global Times.

По словам официального представителя правительства, на территории страны был зафиксирован первый случай пневмонии, связанной с коронавирусом.

Вирус был обнаружен у гражданина Китая, который проживает в Японии. Также известно, что недавно пациент ездил домой в Ухань, где вирус появился впервые.

С начала вспышки коронавируса в Китае заразились десятки людей. Почти все случаи были связаны с рыбным рынком в Ухане.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что передача вируса от человека к человеку достаточно ограничена.

Коронавирусы могут вызывать как обычную простуду, так и вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), которая убила сотни в период с 2002 по 2003 годы.

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