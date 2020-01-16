Неизвестный вирус из Китая уже зафиксировали в Японии
2020-01-16 11:35:00
Заразился гражданин Китая, который накануне ездил домой в Ухань
В четверг, 16 января, в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом, который впервые был зафиксирован в Китае. Об этом сообщает Global Times.
По словам официального представителя правительства, на территории страны был зафиксирован первый случай пневмонии, связанной с коронавирусом.
Вирус был обнаружен у гражданина Китая, который проживает в Японии. Также известно, что недавно пациент ездил домой в Ухань, где вирус появился впервые.
С начала вспышки коронавируса в Китае заразились десятки людей. Почти все случаи были связаны с рыбным рынком в Ухане.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что передача вируса от человека к человеку достаточно ограничена.
Коронавирусы могут вызывать как обычную простуду, так и вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), которая убила сотни в период с 2002 по 2003 годы.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.