Неизвестный вирус выбрался за пределы Китая: зафиксирован первый случай
2020-01-14 16:33:00
Туристка из Китая была госпитализирована в Таиланде
Новый неизвестный коронавирус, который был впервые зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Об этом сообщает ВВС.
Туристка из Китая приехала в Таиланд, где была помещена в карантин. Инцидент произошел в Бангкоке, а сама женщина приехала из Ухани, в которой началась вспышка неизвестно вируса в декабре 2019 года.
На данный момент от вируса умер один человек, всего же был зарегистрирован 41 случай заражения. Коронавирусы могут вызывать как обычную простуду, так и вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), которая убила сотни в период с 2002 по 2003 годы.
Согласно государственным китайским СМИ, китаянка прибыла в Таиланд 8 января. Другие пассажиры к счастью, не заразились. Жительница Ухани готовится к возвращению домой.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передача вируса от человека к человеку достаточно ограничена. Многие ранние случаи заражения вирусом были непосредственно связаны с рыбным рынком в Ухани.
Новый случай в Таиланде предшествует периоду активных путешествий среди китайцев, так как близится Китайский Новый год.
Как ранее сообщал Фокус:
- В китайском городе Ухань, где зафиксирована вспышка неизвестного вируса, умер первый заразившийся пациент. 61-летний мужчина умер от пневмонии, которую вызвал пока не идентифицированный вирус.
- Учеными было разработано лекарство против вируса Зика. Препарат успешно протестировали на мышах, инфицированных вирусом Зика. Потенциально его можно использовать против широкого спектра вирусов, покрытых защитной оболочкой.
- Также ученые разработали универсальную вакцину против гриппа. В будущем она сможет обеспечить пожизненную защиту от всех штаммов вируса.