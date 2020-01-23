Пока не глобальная эпидемия: ВОЗ приняла решение по коронавирусу

Глава ВОЗ отметил, что организация не рекомендудет вводить какие-либо ограничения на поездки в Китай

Всемирная организация здравоохранения не считает вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

Об этом сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам двухдневных экстренных заседаний, ссобщается в Тwitter ВОЗ.

"Сегодня я не объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией", – заявил он.

При этом Гебрейесус знает, что вирус может вызывать тяжелые заболевания, которые могут привести к смерти, хотя у большинства людей, по его словам, он вызывает более легкие симптомы.

В ВОЗ подчеркнули, что на данный момент "нет доказательств" распространения вируса от человека к человеку за пределами Китая.

Глава ВОЗ отметил, что на сегодняшний день организация не рекомендудет вводить какие-либо ограничения на поездки в Китай.

Ранее не объявлять режим ЧС рекомендовал профильный комитет ВОЗ, пишет ТАСС.

"Вопрос состоял в том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Наша рекомендация генеральному директору ВОЗ – сейчас пока еще не время", – сказал на брифинге в Женеве по итогам двухдневного заседания комитета председатель комитета ВОЗ по ЧС Дидье Уссэн.

Как ранее сообщал Фокус:

11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.

После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.

23 января ВОЗ собралось на второе экстренное заседание, на котором продолжило обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".