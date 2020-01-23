Коронавирус: главные подозреваемые – змеи
2020-01-23 12:40:10
Потребуются эксперименты над животными, чтобы проверить эту гипотезу
Новым коронавирусом человек мог впервые заразиться от змеи. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в Журнале медицинской вирусологии (Medical Journal of Virusology). В нем приняли участие китайские ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя, откуда начала распространяться инфекция.
"Наши заключения дают основание полагать, что змея является наиболее вероятным животным-носителем коронавируса", – говорится в исследовании.
Самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались два вида змей: южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра.
Менее вероятная гипотеза предполагает, что новый коронавирус 2019-nCoV появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.
Эти животные продавались на рынке, с которого началась вспышка.
Однако ряд китайских ученых версию передачи вируса человеку от змеи подвергают сомнению, пишет газета South China Morning Post. Они говорят, что прежде почти все подобные вирусы передавались человеку от млекопитающих.
К тому же сама по себе схожесть генетического кода не является достаточным основанием для таких выводов об источнике вируса. Потребуются эксперименты над животными, чтобы проверить ее.
Южнокитайский многополосый крайт
Китайская кобра
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января, китайский город Ухань, где началась вспышка нового штамма коронавируса, был закрыт местными властями для въезда и выезда.
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ соберется на второе экстренное заседание, на котором продолжит обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".