Коронавирус: главные подозреваемые – змеи

Потребуются эксперименты над животными, чтобы проверить эту гипотезу

Новым коронавирусом человек мог впервые заразиться от змеи. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в Журнале медицинской вирусологии (Medical Journal of Virusology). В нем приняли участие китайские ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя, откуда начала распространяться инфекция.

"Наши заключения дают основание полагать, что змея является наиболее вероятным животным-носителем коронавируса", – говорится в исследовании.

Самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались два вида змей: южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра.

Менее вероятная гипотеза предполагает, что новый коронавирус 2019-nCoV появился в результате генетического сочетания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

Эти животные продавались на рынке, с которого началась вспышка.

Однако ряд китайских ученых версию передачи вируса человеку от змеи подвергают сомнению, пишет газета South China Morning Post. Они говорят, что прежде почти все подобные вирусы передавались человеку от млекопитающих.

К тому же сама по себе схожесть генетического кода не является достаточным основанием для таких выводов об источнике вируса. Потребуются эксперименты над животными, чтобы проверить ее.

Южнокитайский многополосый крайт

Китайская кобра

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