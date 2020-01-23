Коронавирус в Китае: власти закрыли город, откуда началась вспышка

В Ухане отменены авиарейсы, поезда, автобусы, метро и паромы

В четверг, 23 января, китайский город Ухань, где началась вспышка нового штамма коронавируса, был закрыт местными властями. Об этом сообщает ВВС.

Решение было принято в попытке остановить распространение вируса, жертвами которого стали уже 17 человек. Вспышка вируса пришлась на китайский Новый год, когда миллионы китайцев путешествуют по стране и за границу.

Так, в городе были отменены авиарейсы, остановлена работа поездов, а также автобусов, метро и паромов. Населению Ухани, где проживает 11 млн человек, было сказано не выезжать за пределы города.

Местные жители обеспокоены нехваткой продовольствия, так как полки супермаркетов были опустошены сразу после выпущенного запрета. Один из горожан заявил, что ситуация напоминает "конец света".

В основном, запрет больше всего повлиял на авиарейсы. Так, были полностью приостановлены все рейсы из Уханя, в город еще летает небольшое количество самолетов, но их большая часть также была отменена.

Несколько региональных авиакомпаний, включая малазийские авиалинии AirAsia и бюджетную авиакомпанию Singapore Airlines Scoot, объявили о полном прекращении сообщения с городом.

Блокировка общественного транспорта в Ухане вступила в силу сегодня с 10:00 по местному времени (02:00 по Гринвичу).

Горожанам было сказано избегать массового скопления людей и минимизировать общественные мероприятия. Так, туристическим достопримечательностям и отелям было приказано приостановить масштабные мероприятия, а библиотеки, музеи и театры полностью отменили выставки и представления.

На данный момент существует более 500 подтвержденных случаев заражения вирусом, в том числе и за рубежом.

В четверг Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила информацию о 17 погибших от вируса. Самой младшей жертве было 48 лет, а самой старшей – 89 лет. Большинство из умерших были люди в преклонном возрасте, страдающие от других хронических заболеваний, включая болезнь Паркинсона и диабет.

Стоит подчеркнуть, что пока все жертвы вируса были зафиксированы в китайской провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

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