Китай подтвердил первую смерть за пределами эпицентра вспышки коронавируса

2020-01-24 07:26:49

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Количество случаев заражения вирусом выросла до 830 с более 600

Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая сообщила о 25 случаев смерти из-за заражения новым коронавирусом.

Об этом сообщает Accociated Press.

Кроме того, количество случаев заражения вирусом выросла до 830 с более 600.

Первая смерть была подтверждена за пределами провинции Хубэй, где эпицентром вспышки была столица Ухань.

Комиссия по здравоохранению в Хэбэе, северной провинции, граничащей с Пекином, заявила, что 80-летний мужчина умер после возвращения из двухмесячного пребывания в Ухани, чтобы увидеться с родственниками.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения не считает вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

Как ранее сообщал Фокус:

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