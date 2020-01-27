$10 млн от основателя Microsoft – на борьбу с новым коронавирусом

Деньги будут направлены Китаю и ряду стран Африки

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил Forbes.

Половина этой суммы выделяется ряду государственных и частных организаций на борьбу с коронавирусом в Китае (уход на пациентами, разработка методов лечения и вакцин). Еще $5 млн будет немедленно выделено органам по контролю и профилактике заболевания в странах-членах Африканского союза. Деньги пойдут на лабораторное подтверждение диагнозов у лиц с подозрением на заболевание коронавирусом 2019-нКоВ, безопасную изоляцию и уход за пациентами с подтвержденным заболеванием.

Напомним, осенью 2019 года стало известно, что Билл Гейтс выделяет $700 млн в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Сумма будет выделена в течение трех лет. С ее учетом общие пожертвования Гейтса этому фонду с 2002 года достигли почти $3 млрд.

Гейтс сосредоточился на благотворительности после того, как отошел от управления Microsoft.

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