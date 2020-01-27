$10 млн от основателя Microsoft – на борьбу с новым коронавирусом
2020-01-27 19:33:55
Деньги будут направлены Китаю и ряду стран Африки
Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил Forbes.
Половина этой суммы выделяется ряду государственных и частных организаций на борьбу с коронавирусом в Китае (уход на пациентами, разработка методов лечения и вакцин). Еще $5 млн будет немедленно выделено органам по контролю и профилактике заболевания в странах-членах Африканского союза. Деньги пойдут на лабораторное подтверждение диагнозов у лиц с подозрением на заболевание коронавирусом 2019-нКоВ, безопасную изоляцию и уход за пациентами с подтвержденным заболеванием.
Напомним, осенью 2019 года стало известно, что Билл Гейтс выделяет $700 млн в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. Сумма будет выделена в течение трех лет. С ее учетом общие пожертвования Гейтса этому фонду с 2002 года достигли почти $3 млрд.
Гейтс сосредоточился на благотворительности после того, как отошел от управления Microsoft.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- За прошедшие сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80. Заболели 2794 человека.
- Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.