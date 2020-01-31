Коронавирус добрался до Италии и Великобритании

В Италии хотят объявить режим чрезвычайного положения

В Италии зафиксировали два случая заражения новым коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, добавив, что страна прекращает авиасообщение с Китаем, передает Радио Свобода.

Отмечается, что заболевания обнаружили у туристов, которые неделю назад прибыли из Китая в Милан. Их состояние ухудшилось во время посещения Рима. Туристов госпитализировали. Оба больных родом из города Ухань.

Кроме того, правительство Италии намерено объявить режим чрезвычайного положения в связи с риском распространения заболеваний, вызываемых разными вирусами. С этой целью созвано заседание Совмина, пишет РИА Новости.

Данная мера связана не только с риском распространения нового коронавируса, но и других инфекционных вирусов.

Кроме того, в Великобритании тоже зафиксировали два случая заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Великобритании зафиксировало два случая заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что заболевшие – члены одной семьи.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.

Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.

30 января сообщалось, что в Китае количество жертв коронавируса увеличилось до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения.