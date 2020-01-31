Коронавирус: количество погибших перевалило за 200, более девяти тысяч инфицированы
2020-01-31 07:55:31
В 22 других странах и регионах было зарегистрировано 129 случаев заболевания
Число погибших от китайского коронавируса достигло 213 человек.
Об этом сообщает Reuters.
По данным китайских органов здравоохранения, число погибших в провинции Хубэй, китайской провинции, находящейся в центре эпидемии, возросло до 204, и по состоянию на четверг в стране насчитывалось 9692 случая заражения. В 22 других странах и регионах было зарегистрировано 129 случаев заболевания, причем за пределами Китая случаев смерти не было.
Иностранные правительства продолжают эвакуировать своих граждан из Хубэя и держать их в карантине.
Напомним, всемирная организация здравоохранения на экстренном заседании приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.
- 30 января сообщалось, что в Китае количество жертв коронавируса увеличилось до 170 человек, выявлен 7771 случай заражения.