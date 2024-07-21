100 миллионов опасных бактерий на грамм: в чернилах для татуировок нашли еще большую опасность

Вокруг татуировок уже давно сложился имидж процедуры, несущей серьезный риск для здоровья. Новое исследование ученых еще больше закрепило его, открыв масштабы возможного заражения инфекциями от используемых чернил.

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Недавнее исследование ученых показало, что запечатанные флаконы с краской для татуировок и перманентного макияжа, даже те, которые помечены как стерильные, содержат значительное количество вредных бактерий. Данная информация является довольно серьезной, так как ежедневно миллионы людей подвергают себя незаметной, но серьезной опасности заражения, пишет CNN.

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Это открытие, подробно описанное в отчете, опубликованном в журнале Applied and Environmental Microbiology, подчеркивает необходимость постоянного мониторинга этих продуктов для обеспечения их безопасности. Микробиолог Сон Чжэ Ким подчеркнул важность такой бдительности для поддержания микробной безопасности красок для татуировок. Введение зараженных красок в кожу представляет серьезную опасность для здоровья миллионов людей, как отметила Линда Кац, директор Управления по косметике и краскам FDA.

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Инфекции могут распространяться от места инъекции по кровеносной и лимфатической системам, вызывая такие опасные для жизни осложнения, как эндокардит и септический шок. Общими симптомами инфекций, вызванных чернилами для татуировок, являются сыпь, импетиго, эризипелас и целлюлит. Люди с обширными татуировками или использующие перманентный макияж вокруг глаз подвержены еще большему риску заражения, выяснили ученые.

В ходе исследования было проверено 75 образцов от 14 производителей, и выяснилось, что 35% из них были заражены бактериями, причем некоторые образцы содержали до 100 000 колониеобразующих единиц (КОЕ) на грамм. Предыдущие исследования FDA выявили уровень загрязнения до 100 миллионов бактерий на грамм. Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Роберт Шули подчеркнул, что для предотвращения инфекций количество бактерий в таких материалах должно быть равно нулю.

Татуировка также представляет риск заражения вирусными инфекциями, такими как гепатит В, гепатит С и ВИЧ. Джон Свиерк, доцент кафедры химии, подчеркнул острую необходимость стандартизированных методов стерилизации в индустрии тату-чернил. Производители прилагают усилия, чтобы инвестировать в передовые технологии стерилизации и улучшить процессы контроля качества для снижения рисков загрязнения, но, судя по всему пока этого недостаточно.

Тату-мастера же играют решающую роль в обеспечении безопасности чернил, проводя собственные испытания и используя стерилизационное оборудование, такое как автоклавы. Потребители должны убедиться, что их тату-мастер строго соблюдает правила гигиены, чтобы избежать перекрестного загрязнения, заявили авторы. Всеобъемлющие правила и меры контроля качества необходимы для обеспечения безопасности красок для татуировок и перманентного макияжа и спасения тысяч жизней.

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