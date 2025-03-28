Ментол скрывает опасность: ученые заявили, что беременным не стоит курить некоторые вейпы

В последние годы ароматизированные электронные сигареты привлекли многих людей, в том числе будущих мам, которые ищут альтернативу традиционному курению. Однако новое исследование показало, что некоторые добавки в этих электронных сигаретах могут представлять непредвиденную опасность во время беременности.

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Об этом пишет UCR.

Исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета в Риверсайде и опубликованное в журнале STEM CELLS Translational Medicine, пролило свет на потенциальную опасность ментола — распространенного ароматизатора в электронных сигаретах — для эмбрионального развития.

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Исследовательская группа под руководством аспиранта биоинженерии Шабнам Этемади и профессора Прю Талбот использовала человеческие эмбриональные стволовые клетки (hESCs) для моделирования ранних стадий развития. Они обнаружили, что даже низкие концентрации ментола могут активировать каналы, связанные со стрессом, известные как каналы переходного рецепторного потенциала (TRP) в этих клетках.

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Особое беспокойство ученых вызвала активация ментолом канала TRPA1. Исследователи наблюдали замедление роста клеток, увеличение их смертности и аномальное движение клеток — факторы, которые могут нарушить критическую фазу развития, называемую гаструляцией.

Гаструляция необходима для формирования трех первичных зародышевых слоев эмбриона, которые впоследствии дифференцируются во все органы и ткани. Нарушения на этом этапе могут повысить риск развития структурных врожденных дефектов из-за неправильного распределения клеток.

Эти результаты согласуются с более широкой обеспокоенностью по поводу использования электронных сигарет во время беременности. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подчеркивают, что воздействие никотина может нанести вред развитию мозга и легких плода, что может привести к низкому весу и преждевременным родам.

Учитывая потенциальные риски, выявленные в этом исследовании, специалисты здравоохранения советуют беременным женщинам избегать использования электронных сигарет с ментолом до тех пор, пока более подробные исследования не прояснят их безопасность.

Профессор Талбот подчеркивает важность осторожности, заявляя, что от использования электронных сигарет во время беременности следует отказаться до тех пор, пока влияние ароматических веществ, таких как ментол, не будет полностью изучено.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.