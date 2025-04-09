Дочь Анастасии Заворотнюк родила первенца (видео)

29-летняя Анна Заворотнюк (урожденная Стрюкова), дочь покойной телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк, стала мамой.

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О пополнении в семье девушка объявила в Instagram, опубликовав видео с новорожденным.

В ролике она присела у плетеной кроватки с ребенком. Малыш – в вязаном коричневом комбинезоне, но лицо сына Анна скрывает.

Комната украшена гелевыми голубыми и серебристыми шарами, и на одном из них написано "Марсель", а также указан день рождения – 2 апреля. У покойной Анастасии Заворотнюк день рождения был 3 апреля.

"Добро пожаловать в мир, свет моей души", – подписала пост молодая мама.

Мальчика, который родился 2 апреля, назвали Марселем

Заворотнюк держит свою личную жизнь в тайне. О беременности она рассказала в декабре прошлого года в соцсети.

"Очень волнуюсь делиться этой новостью, но чувствую, что уже не терпится рассказать вам причину длительного отсутствия в соцсетях. Очень ждем тебя", — написала Анна Заворотнюк.

Что известно об Анне Заворотнюк

Отцом девушки является бизнесмен Дмитрий Стрюков, второй муж Анастасии Заворотнюк. Вскоре после рождения Анны семья переехала в Лос-Анджелес (США), где Дмитрий занимался бизнесом. Супруги открыли агентство по продаже недвижимости, мать и отец Анны занимались продажей элитных домов и квартир на западном побережье.

После развода родителей Анна отправилась в Англию, где она училась в частной школе. Глядя на успех мамы, и сама мечтала стать артисткой. После возвращения в Россию она работала телеведущей, снималась в сериалах, а затем закончила Высшую школу современных социальных наук на отделении менеджмента в МГУ.

Получив диплом, девушка снова улетела в США, где поступила учиться на продюсера в престижном Университете Пейс в Нью-Йорке. В июле 2018 года стало известно, что Анна получила работу в известной международной компании Warner Music Group — одном из крупнейших в мире музыкальных лейблов

По информации СМИ, сейчас она живет в Дубае.

Что касается личной жизни, то в В 2012 году встречалась с рэпером Егором Кридом, но отношения не сложились. В 2015-м стало известно об романе Анны с Мансуром Джамалдаевым, сыном известного в Латвии миллионера чеченского происхождения Бислана Абдулмуслимова, владельца одной из рижских металлоперерабатывающих компаний. Однако и в этот раз пара не смогла создать крепкий союз.

В 2022 году Заворотнюк вышла замуж за Тимура Исмаилова, с которым познакомилась во время учебы в США. Мужчина старше на два года, работал в нескольких американских компаниях, затем обустроился в ОАЭ, где получил должность генерального директора в одной из международных торговых корпораций. Его отец и брат являются собственниками нескольких компаний в сфере общественного питания и торговли.

Анна не "светит" своего мужа в соцсетях.

Ранее Фокус писал, что Анна Заворотнюк показала, как выглядела ее мать во время лечения от рака. Актриса скончалась 30 мая 2024 года.