Дочка Анастасії Заворотнюк народила первістка (відео)

29-річна Анна Заворотнюк (уроджена Стрюкова), дочка покійної телеведучої та актриси Анастасії Заворотнюк, стала мамою.

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Про поповнення в родині дівчина оголосила в Instagram, опублікувавши відео з новонародженим.

У ролику вона присіла біля плетеного ліжечка з дитиною. Малюк — у в'язаному коричневому комбінезоні, але обличчя сина Анна приховує.

Кімнату прикрашено гелевими блакитними і сріблястими кулями, і на одній з них написано "Марсель", а також вказано день народження — 2 квітня. У покійної Анастасії Заворотнюк день народження був 3 квітня.

"Ласкаво просимо у світ, світло моєї душі", — підписала пост молода мама.

Хлопчика, який народився 2 квітня, назвали Марселем

Заворотнюк тримає своє особисте життя в таємниці. Про вагітність вона розповіла в грудні минулого року в соцмережі.

"Дуже хвилююся ділитися цією новиною, але відчуваю, що вже не терпиться розповісти вам причину тривалої відсутності в соцмережах. Дуже чекаємо на тебе", — написала Анна Заворотнюк.

Що відомо про Анну Заворотнюк

Батьком дівчини є бізнесмен Дмитро Стрюков, другий чоловік Анастасії Заворотнюк. Незабаром після народження Анни сім'я переїхала в Лос-Анджелес (США), де Дмитро займався бізнесом. Подружжя відкрило агентство з продажу нерухомості, мати і батько Анни займалися продажем елітних будинків і квартир на західному узбережжі.

Після розлучення батьків Анна вирушила до Англії, де вона навчалася в приватній школі. Дивлячись на успіх мами, і сама мріяла стати артисткою. Після повернення в Росію вона працювала телеведучою, знімалася в серіалах, а потім закінчила Вищу школу сучасних соціальних наук на відділенні менеджменту в МДУ.

Отримавши диплом, дівчина знову полетіла до США, де вступила на навчання на продюсера в престижному Університеті Пейс у Нью-Йорку. У липні 2018 року стало відомо, що Анна отримала роботу у відомій міжнародній компанії Warner Music Group — одному з найбільших у світі музичних лейблів.

За інформацією ЗМІ, зараз вона живе в Дубаї.

Що стосується особистого життя, то у 2012 році зустрічалася з репером Єгором Крідом, але стосунки не склалися. У 2015-му стало відомо про роман Анни з Мансуром Джамалдаєвим, сином відомого в Латвії мільйонера чеченського походження Біслана Абдулмуслімова, власника однієї з ризьких металопереробних компаній. Однак і цього разу пара не змогла створити міцний союз.

У 2022 році Заворотнюк вийшла заміж за Тимура Ісмаїлова, з яким познайомилася під час навчання у США. Чоловік старший на два роки, працював у кількох американських компаніях, потім облаштувався в ОАЕ, де обійняв посаду генерального директора в одній із міжнародних торгових корпорацій. Його батько і брат є власниками кількох компаній у сфері громадського харчування і торгівлі.

Анна не "світить" свого чоловіка в соцмережах.

Раніше Фокус писав, що Анна Заворотнюк показала, який вигляд мала її мати під час лікування від раку. Актриса померла 30 травня 2024 року.