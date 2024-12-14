Дочь Анастасии Заворотнюк ждет первенца: что известно о беременности Анны (фото)

Анна Заворотнюк не рассказала, на каком сроке находится, и кто у нее будет — мальчик или девочка. Однако она показала фото с заметно округлившимся животиком.

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В субботу, 14 декабря, дочь российской актрисы сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что беременна. Девушка ждет первенца. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Анна Заворотнюк опубликовала сторис, в которой отметила, что ей волнительно делиться со своими подписчиками одной новостью. Она уточнила, что именно это стало причиной того, что девушка некоторое время отсутствовала в соцсетях. После чего Анна опубликовала пост, где видно ее округлый животик.

"Очень ждем тебя", — подписала фотографию Анна Заворотнюк.

Беременная Анна Заворотнюк Фото: Instagram Анна Заворотнюк ждет первенца Фото: Instagram

Муж Анны Заворотнюк: что известно

28-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна вышла замуж за свою студенческую любовь в 2022 году, пара познакомилась в Университете Пейс в Нью-Йорке. Девушка долгое время скрывала своего избранника, однако его имя стало известно на церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк. В росСМИ отметили, что это 30-летний Тимур Исмаилов, наследник богатой семьи предпринимателей в сфере общественного питания и торговли.

Напомним, в июне в сети опубликовали фото пятилетней дочери российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Девочку долгое время скрывали от публики.

В июле дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала первое фото матери во время ее лечения от рака. На фотографии видно, как часть лица актрисы "перекосило".