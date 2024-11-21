В сети опубликовали архивные фото покойной актрисы Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк умерла в мае 2024 года. Уже полгода, как актрисы нет в живых, а ее страница в социальных сетях до сих пор активна.

Спустя полгода после смерти актеры сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк на ее официальной странице в Инстаграм опубликовали архивные фото актрисы. Фотографии появились на официальном аккаунте Заворотнюк.

Так, были обнародованы кадры актрисы сделанные для журнала ELLE, датированные еще 2005 годом, то есть за 19 лет до смерти.

Под серией фото, которое было опубликовано появилась также запись, что фотографии собраны в публикации были одними из самых любимых для актрисы. Фотографии принадлежат Егору Заику, которого очень ценила и помнила актриса. Одна из его фотографий также стала обложкой для автобиографической книги актрисы "Начало".

Заметим, что российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла в конце мая 2024 года после многолетней борьбы с глиобластомой головного мозга. Ей было 53 года. Информация о болезни актрисы появилась в 2019 году, после чего она исчезла из медийного поля. Все эти годы неоднократно в сети появилась информация о ее смерти, которая не имела подтверждения.

Сейчас через полгода после смерти актрисы ее страница в социальных сетях снова ожила. Периодически появляются публикации с архивными снимками актрисы под которыми рассказываются определенные фрагменты из ее жизни. Кто именно ведет эту страницу не известна, однако судя по официальной галочке на странице, доступ к ней могут иметь родные актрисы.

Напомним, ранее мы писали, что звезда "Маски шоу" Эвелина Бледанс заявила, что причиной рака у Фриске и Заворотнюк стало ЭКО.

Кроме этого, Фокус писал, что дочь Анастасии Заворотнюк показала, как выглядела актриса во время лечения от рака.