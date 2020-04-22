Стал известен официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Сейчас актриса находится в онкологическом отделении ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации

Осенью прошлого года СМИ впервые сообщили, что у знаменитой российской актрисы Анастасии Заворотнюк была диагностирована опухоль головного мозга. После этого в сети стали появляться различные слухи о состоянии здоровья звезды, которые родные Анастасии опровергали. Диагноз, о котором писала пресса, они не подтверждали, но говорили, что Заворотнюк действительно проходит лечение. А вчера в сети впервые появилось официальное подтверждение болезни актрисы. Больничную справку опубликовало издание "Комсомольская правда".

В ней говорится, что 49-летняя Заворотнюк находится на стационарном лечении в онкологическом отделении ФГБУ "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации с 21 января 2019 года по настоящее время с диагнозом "глиобластома".

Родные Заворотнюк пока на связь не вышли и появившуюся в СМИ информацию не прокомментировали. Однако близкий друг мужа Анастасии фигуриста Петра Чернышева рассказал, что недавно актрису выписали из больницы и отпустили на самоизоляцию. Но добавил, что говорить о полном выздоровлении пока не приходится, так как есть риск рецидива. По его словам, Заворотнюк самостоятельно ходит и общается с родными, хоть и быстро устает. Также друг семьи рассказал, что актриса сильно изменилась внешне: появилась отечность вокруг глаз, она сильно похудела, но, выпавшие после химии волосы, снова отросли. Физкультурой она пока не занимается, только отдыхает. Особых запретов у нее нет, она читает книги.

Как отметил один из врачей больницы, пожелавший остаться анонимным, у Заворотнюк хорошие шансы вернуться к нормальной жизни. По его словам, ее форма рака не смертельная. Он рассказал, что она перенесла две операции по удалению опухолей, а затем ее стали лечить новым препаратом, благодаря которому она и пошла на поправку.

Фото: Instagram a_zavorotnyuk

По словам медиков, курс в ЦКБ обошелся семье актрисы в 2 млн рублей. Всего же за время болезни Заворотнюк ее муж Петр Чернышев потратил около 12 млн рублей. Финансово помогла Татьяна Навка - фигуристка отдала на лечение актрисы сборы от нескольких ледовых спектаклей, в которых она танцует вместе с Петром Чернышевым. Также рассказывают, что Чернышев продал квартиру в Ялте, чтобы оплачивать лечение жены.

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