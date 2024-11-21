У мережі опублікували архівні фото покійної актори Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк померла у травні 2024 року. Вже пів року, як акторки немає в живих, а її сторінка в соціальних мережах досі активна.

Через пів року після смерті акторки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк на її офіційній сторінці в Інстаграм опублікували архівні фото акторки. Світлини з’явилися на офіційному акаунті Заворотнюк.

Так, були оприлюднені кадри акторки зроблені для журналу ELLE, датовані ще 2005 роком, тобто за 19 років до смерті.

Під серією фото, яке було опубліковано з’явився також запис, що світлини зібрані в публікації були одними з найулюбленіших для акторки. Фотографії належать Єгору Заїку, якого дуже цінувала та пам’ятала акторка. Одна з його фотографій також стала обкладинкою для автобіографічної книги акторки "Початок".

Зауважимо, що російська акторка Анастасія Заворотнюк померла наприкінці травня 2024 року після багаторічної боротьби з гліобластомою головного мозку. Їй було 53 роки. Інформація про хворобу акторки з’явилася у 2019 році, після чого вона зникла з медійного поля. Всі ці роки неодноразово в мережі з'явилася інформація про її смерть, яка не мала підтвердження.

Нині через пів року після смерті акторки її сторінка в соціальних мережах знову ожила. Періодично з’являються публікації з архівними знімками акторки під якими розповідаються певні фрагменти з її життя. Хто саме веде цю сторінку не відому, однак судячи з офіційної галочки на сторінці, доступ до неї можуть мати рідні акторки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка "Маски шоу" Евеліна Бледанс заявила, що причиною раку у Фріске та Заворотнюк стало ЕКО.

Крім цього, Фокус писав, що донька Анастасії Заворотнюк показала, який вигляд мала акторка під час лікування від раку.