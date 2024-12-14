Донька Анастасії Заворотнюк чекає на первістка: що відомо про вагітність Анни (фото)

Анна Заворотнюк не розповіла, на якому терміні перебуває, та хто в неї буде — хлопчик чи дівчинка. Проте вона показала фото з помітно округлим животиком.

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У суботу, 14 грудня, донька російської акторки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк Анна зізналася, що вагітна. Дівчина чекає на первістка. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Анна Заворотнюк опублікувала сторіс, у якій зазначила, що їй хвилююче ділитися зі своїми підписниками однією новиною. Вона уточнила, що саме це стало причиною того, що дівчина певний час була відсутня у соцмережах. Після чого Анна опублікувала пост, де видно її округлий животик.

"Дуже чекаємо на тебе", — підписала світлину Анна Заворотнюк.

Вагітна Анна Заворотнюк Фото: Instagram Анна Заворотнюк чекає на первістка Фото: Instagram

Чоловік Анни Заворотнюк: що відомо

28-річна донька Анастасії Заворотнюк Анна вийшла заміж за своє студентське кохання у 2022 році, пара познайомилася в Університеті Пейс у Нью-Йорку. Дівчина довгий час приховувала свого обранця, проте його імʼя стало відомо на церемонії прощання з Анастасією Заворотнюк. У росЗМІ зазначили, що це 30-річний Тімур Ісмаїлов, спадкоємець багатої родини підприємців у сфері громадського харчування й торгівлі.

Нагадаємо, у червні в мережі опублікували фото пʼятирічної доньки російської акторки Анастасії Заворотнюк. Дівчинку тривалий час приховували від публіки.

У липні донька Анастасії Заворотнюк Анна опублікувала перше фото матері під час її лікування від раку. На світлині видно, як частину обличчя акторки "перекосило".