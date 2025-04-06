"Очень достоверно": в сети показали, как древние шумеры могли писать на глиняных табличках (фото)

Цивилизация шумеров считается одной из первых в истории человечества, которая начала активно использовать новую систему письма. Именно клинопись и ее техника позволили фиксировать различные моменты жизни древних людей.

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Видео с изображением техники клинописи, которая довольно достоверно напоминает символы на найденных древностях, было обнародовано на одном из форумов Reddit.

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На кадрах можно увидеть, как неизвестный снимает технику клинописи: в левой руке находится глиняная табличка, которая аккуратно размечена горизонтальными линиями. Тогда как в правой руке неизвестный имеет палочку, вероятно деревянную, которая на вершине имеет форму куба или параллелепипеда.

Техника клинописи (скриншот из видео) Техника клинописи (скриншот из видео)

Благодаря силе нажима на поверхность и поворота палочки, удается получить тот или иной соответствующий символ. Сейчас точно невозможно, когда и где именно были сняты эти кадры.

В то же время в комментариях большинство пользователей отметили, что показанная на видео техника, по своим результаты, "очень достоверно" выглядит, если сравнивать известные артефакты с результатами неизвестного.

Больше всего пользователи отметили следующие комментарии:

"Довольно примитивно, но действенно!";

"Смотрю на эти метки и думаю — то ли шумеры действительно были тупыми, то ли я что-то не понимаю?";

"Представил, как это чувак пишет клинописью в одежде шесть тысяч лет назад и говорит по-шумерски, лол";

"Интересно, а есть разница писать деревянной палочкой и медной? Просто интересно";

"Кажется, он написал буквы A, S и L. Что же он напишет дальше?".

Клинопись в Междуречье

Палеографы и археологи считают, что именно клинопись стала одним из первых вариантов протописьма, существовавшего на территории Междуречья между началом третьего тысячелетия до нашей эры до начала 1 в. н.э. В течение этого времени система написания претерпела серьезные изменения — от изображений до фонографии (написание фонемы или группы фонем).

До начала 19 века ученые и археологи не могли перевести тексты, которые были написаны клинописью. Только после начала 19 века немецкий исследователь Георг Гротефенд смог впервые найти ключ к дешифровке клинописных текстов.

Известно, что клинописная система была присуща языкам ряда государств, которые находились на территории Междуречья — Шумера, Аккадского царства, Ассирийского царства и Древней Персии. Общее количество находок, которые были написаны клинописью, уже насчитывает более 500 тысяч.

Ранее сообщалось, что ученые оцифровали более 22 тысяч документов древней империи. Благодаря новому проекту TLHdig, для исследователей со всего мира стали доступны клинописные записи, обнаруженные в столице Хеттской империи. Оцифрованная база уже охватывает более 98% опубликованных источников.

Впоследствии стало известно, что археологи откопали клинописную табличку с неожиданными записями. Исследователи обнаружили клинописную табличку возрастом почти 3500 лет. Однако находка стала еще интереснее, когда ученые перевели написанный на ней текст.