Новое исследование связывает климатический кризис и падение Римской империи: что узнали ученые (фото)

Группа ученых обнаружила новые геологические доказательства, связывающие климатическое событие VI века — известное как позднеантический малый ледниковый период — с упадком Римской империи. Их выводы, сделанные на основе камней, перенесенных айсбергами на западное побережье Исландии, свидетельствуют о том, что этот резкий период похолодания, возможно, усилил имеющееся давление внутри империи.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Исследователи из Саутгемптонского университета в сотрудничестве с коллегами из Королевского университета в Канаде и Китайской академии наук изучили необычные камни, найденные на возвышенном пляже вдоль западного побережья Исландии.

Эти камни, вероятно, принесены айсбергами во время многовекового похолодания, которое началось около 540 года нашей эры.

По словам профессора Тома Гернона из Саутгемптонского университета, этот климатический спад мог стать "последней каплей, переполнившей чашу терпения" для Римской империи.

Это исследование подтверждает давние теории о том, что изменения климата могли усилить социальные вызовы, вызвав массовые миграции и переформатирование европейских территорий.

Чтобы проследить происхождение камней, ученые измельчили камни и выделили кристаллы циркона — крошечные минералы, которые хранят запись об их формировании Фото: Dr Christopher Spencer, Queen’s University, Canada

Похолодание, похоже, было вызвано вулканическим пеплом от трех крупных извержений, который заблокировал солнечный свет и вызвал значительное падение глобальной температуры.

Это естественное возмущение произошло в то время, когда Римская империя уже боролась с внутренними проблемами, что потенциально усиливало ее нестабильность.

Чтобы проследить происхождение камней, ученые измельчили камни и выделили кристаллы циркона — крошечные минералы, которые хранят запись об их формировании.

Анализ указал на Гренландию как на источник происхождения камней, предоставляя прямые доказательства того, что большие айсберги когда-то переправили эти камни через океан в Исландию.

Эти камни, вероятно, были принесены айсбергами во время многовекового похолодания, которое началось около 540 года нашей эры Фото: Dr Christopher Spencer, Queen’s University, Canada

Ведущий исследователь доктор Кристофер Спенсер описал кристаллы циркона как "капсулы времени", которые могут показать, когда и где они были сформированы.

Ледниковое происхождение камней связано с известным событием под названием "Связь 1", внезапным всплеском активности айсбергов в VII веке. Это совпадает с периодом, когда эти камни, вероятно, прибыли в Исландию, принесенные таянием ледников.

Профессор Гернон отметил, что изменения в одной части окружающей среды могут влиять на другие: рост ледников приводит к увеличению количества айсбергов, которые в свою очередь меняют океанские течения и меняют форму береговых линий.

Результаты исследования демонстрируют, как цепная реакция в природных системах могла способствовать перемещению населения и геополитическим изменениям в поздней античности.

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