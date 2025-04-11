Нове дослідження пов'язує кліматичну кризу та падіння Римської імперії: що дізналися вчені (фото)

Група вчених виявила нові геологічні докази, що пов'язують кліматичну подію VI століття — відому як пізньоантичний малий льодовиковий період — із занепадом Римської імперії. Їхні висновки, зроблені на основі каміння, перенесеного айсбергами на західне узбережжя Ісландії, свідчать про те, що цей різкий період похолодання, можливо, посилив наявний тиск всередині імперії.

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Про це пише Arkeonews.

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Дослідники з Саутгемптонського університету у співпраці з колегами з Королівського університету в Канаді та Китайської академії наук вивчили незвичайні камені, знайдені на підвищеному пляжі вздовж західного узбережжя Ісландії.

Ці камені, ймовірно, принесені айсбергами під час багатовікового похолодання, яке почалося близько 540 року нашої ери.

За словами професора Тома Гернона з Саутгемптонського університету, цей кліматичний спад міг стати "останньою краплею, що переповнила чашу терпіння" для Римської імперії.

Це дослідження підтверджує давні теорії про те, що зміни клімату могли посилити соціальні виклики, спричинивши масові міграції та переформатування європейських територій.

Щоб простежити походження каменів, вчені подрібнили каміння і виділили кристали циркону — крихітні мінерали, які зберігають запис про їхнє формування Фото: Dr Christopher Spencer, Queen’s University, Canada

Похолодання, схоже, було спричинене вулканічним попелом від трьох великих вивержень, який заблокував сонячне світло і спричинив значне падіння глобальної температури.

Це природне збурення сталося в той час, коли Римська імперія вже боролася з внутрішніми проблемами, що потенційно посилило її нестабільність.

Щоб простежити походження каменів, вчені подрібнили каміння і виділили кристали циркону — крихітні мінерали, які зберігають запис про їхнє формування.

Аналіз вказав на Гренландію як на джерело походження каменів, надаючи прямі докази того, що великі айсберги колись переправили ці камені через океан до Ісландії.

Ці камені, ймовірно, були принесені айсбергами під час багатовікового похолодання, яке почалося близько 540 року нашої ери Фото: Dr Christopher Spencer, Queen’s University, Canada

Провідний дослідник доктор Крістофер Спенсер описав кристали циркону як "капсули часу", які можуть показати, коли і де вони були сформовані.

Льодовикове походження каменів пов'язане з відомою подією під назвою "Зв'язок 1", раптовим сплеском активності айсбергів у VII столітті. Це збігається з періодом, коли ці камені, ймовірно, прибули до Ісландії, принесені таненням льодовиків.

Професор Гернон зазначив, що зміни в одній частині навколишнього середовища можуть впливати на інші: зростання льодовиків призводить до збільшення кількості айсбергів, які зі свого боку змінюють океанські течії та змінюють форму берегових ліній.

Результати дослідження демонструють, як ланцюгова реакція в природних системах могла сприяти переміщенню населення та геополітичним змінам у пізній античності.

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Розуміння ролі екологічного стресу в історичних переходах пропонує важливий контекст того, як клімат формував минуле людства. Це дослідження додає важливі дані до зусиль, спрямованих на те, щоб пов'язати геологічні дані з соціальними трансформаціями, нагадуючи нам про глибокі зв'язки між природою та історією людства.

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