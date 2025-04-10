З точністю до окремих заклепок: археологи відтворили останні години Титаніка (відео)

Дослідники створили найдетальнішу цифрову модель Титаніка, використовуючи передові технології підводного сканування, щоб переглянути останні години життя корабля. Цей проєкт, про який розповідає новий документальний фільм National Geographic "Титанік: цифрове воскресіння", приурочений до 113-ї річниці відплиття корабля.

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Про це пише Live Science.

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Титанік: цифрове воскресіння

Вчені створили 3D-модель на основі понад 700000 зображень, зроблених під час тритижневої експедиції, яка зафіксувала корабель з надзвичайною точністю — аж до окремих заклепок. Титанік відплив з Саутгемптона 10 квітня 1912 року з понад 2200 пасажирами та членами екіпажу на борту.

Через чотири дні корабель зіткнувся з айсбергом, пошкодивши правий борт і затопивши каюти. Як повідомляє National Geographic, цифрова модель пропонує нове розуміння того, як корабель розпався на частини і як екіпаж реагував в останні моменти.

Серед відкриттів дослідники виявили, що корпус корабля розірвало з силою, а не просто розкололо, що підтверджує свідчення тих, хто вижив. Було знайдено відкритий паровий клапан, що підтверджує повідомлення про те, що інженери корабля залишалися на своїх постах, щоб підтримувати живлення, дозволяючи надсилати сигнали про катастрофу.

Модель також допомогла слідчим зв'язати особисті речі — кишенькові годинники, гаманці і навіть амулет з акулячого зуба — з їхніми власниками. Ці автентичні реліквії контрастують з вигаданими об'єктами, такими як намисто "Серце океану" з фільму Джеймса Кемерона 1997 року.

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Поєднуючи передові технології з історичними дослідженнями, проєкт зберігає глибшу інформацію про одну з найвідоміших корабельних аварій в історії. Історія Титаніка продовжує резонувати не лише як історія про людські помилки та силу природи, а й як данина пам'яті тим, хто мужньо діяв перед лицем катастрофи.

Раніше Фокус писав про таємниці одного з найбільших курганів Норвегії. Виявилося, що він збудований не для поховання людини.

Також ми розповідали про неочікуване відкриття, пов'язане з середньовічними книгами. Дослідники виявили, що для створення палітурок часто використовували шкури тюленів.