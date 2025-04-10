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Технологии и наука

С точностью до отдельных заклепок: археологи воссоздали последние часы Титаника (видео)

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Фото: Magellan Limited/Atlantic Productions | Исследователи создали самую подробную цифровую модель Титаника, используя передовые технологии подводного сканирования

Исследователи создали самую подробную цифровую модель Титаника, используя передовые технологии подводного сканирования, чтобы просмотреть последние часы жизни корабля. Этот проект, о котором рассказывает новый документальный фильм National Geographic "Титаник: цифровое воскрешение", приурочен к 113-й годовщине отплытия корабля.

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Об этом пишет Live Science.

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Титаник: цифровое воскрешение

Ученые создали 3D-модель на основе более 700000 изображений, сделанных во время трехнедельной экспедиции, которая зафиксировала корабль с чрезвычайной точностью — вплоть до отдельных заклепок. Титаник отплыл из Саутгемптона 10 апреля 1912 года с более 2200 пассажирами и членами экипажа на борту.

Через четыре дня корабль столкнулся с айсбергом, повредив правый борт и затопив каюты. Как сообщает National Geographic, цифровая модель предлагает новое понимание того, как корабль распался на части и как экипаж реагировал в последние моменты.

Среди открытий исследователи обнаружили, что корпус корабля разорвало с силой, а не просто раскололо, что подтверждает свидетельства выживших. Был найден открытый паровой клапан, что подтверждает сообщения о том, что инженеры корабля оставались на своих постах, чтобы поддерживать питание, позволяя посылать сигналы о катастрофе.

Модель также помогла следователям связать личные вещи — карманные часы, кошельки и даже амулет из акульего зуба — с их владельцами. Эти аутентичные реликвии контрастируют с вымышленными объектами, такими как ожерелье "Сердце океана" из фильма Джеймса Кэмерона 1997 года.

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Сочетая передовые технологии с историческими исследованиями, проект сохраняет более глубокую информацию об одной из самых известных кораблекрушений в истории. История Титаника продолжает резонировать не только как история о человеческих ошибках и силе природы, но и как дань памяти тем, кто мужественно действовал перед лицом катастрофы.

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