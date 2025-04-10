С точностью до отдельных заклепок: археологи воссоздали последние часы Титаника (видео)

Исследователи создали самую подробную цифровую модель Титаника, используя передовые технологии подводного сканирования, чтобы просмотреть последние часы жизни корабля. Этот проект, о котором рассказывает новый документальный фильм National Geographic "Титаник: цифровое воскрешение", приурочен к 113-й годовщине отплытия корабля.

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Об этом пишет Live Science.

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Титаник: цифровое воскрешение

Ученые создали 3D-модель на основе более 700000 изображений, сделанных во время трехнедельной экспедиции, которая зафиксировала корабль с чрезвычайной точностью — вплоть до отдельных заклепок. Титаник отплыл из Саутгемптона 10 апреля 1912 года с более 2200 пассажирами и членами экипажа на борту.

Через четыре дня корабль столкнулся с айсбергом, повредив правый борт и затопив каюты. Как сообщает National Geographic, цифровая модель предлагает новое понимание того, как корабль распался на части и как экипаж реагировал в последние моменты.

Среди открытий исследователи обнаружили, что корпус корабля разорвало с силой, а не просто раскололо, что подтверждает свидетельства выживших. Был найден открытый паровой клапан, что подтверждает сообщения о том, что инженеры корабля оставались на своих постах, чтобы поддерживать питание, позволяя посылать сигналы о катастрофе.

Модель также помогла следователям связать личные вещи — карманные часы, кошельки и даже амулет из акульего зуба — с их владельцами. Эти аутентичные реликвии контрастируют с вымышленными объектами, такими как ожерелье "Сердце океана" из фильма Джеймса Кэмерона 1997 года.

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Сочетая передовые технологии с историческими исследованиями, проект сохраняет более глубокую информацию об одной из самых известных кораблекрушений в истории. История Титаника продолжает резонировать не только как история о человеческих ошибках и силе природы, но и как дань памяти тем, кто мужественно действовал перед лицом катастрофы.

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