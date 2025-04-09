Необычная обложка: средневековые монахи не знали, из чьей кожи делали переплеты книги (фото)

В средневековой Европе некоторые книги переплетены с использованием материала, который происходил из необычного морского источника. Исследователи, изучая многовековые манускрипты, обнаружили, что обложки некоторых книг изготовлены из кожи тюленей, которых добывали в водах северо-западной Атлантики.

Related video

Об этом пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Международная группа исследователей изучила 32 книги, датированные XII-XIII веками, хранящиеся в библиотеках, связанных с цистерцианскими аббатствами во Франции, Англии и Бельгии.

В своем исследовании ученые объединили масс-спектрометрию с анализом древней ДНК. Результаты подтвердили, что многие переплеты, которые когда-то считались изготовленными из кожи обычных наземных животных, таких как кабан или олень, на самом деле были сделаны из шкур различных видов тюленей.

Многие переплеты, которые когда-то считались изготовленными из кожи обычных наземных животных, таких как кабан или олень, на самом деле были сделаны из шкур различных видов тюленей Фото: Élodie Lévêque

Элоди Левек из Университета Парижа I Пантеон-Сорбонна, которая возглавляла исследование, объяснила, что среди образцов были обнаружены шкуры морских котиков, гренландских и бородатых тюленей. Эти шкуры, вероятно, получили через торговлю с северными общинами, которые охотились на тюленей и распространяли их шкуры вдоль установленных торговых маршрутов.

Исследование началось в аббатстве Клерво на северо-востоке Франции, где хранится более тысячи средневековых книг. Девятнадцать из проанализированных книг были созданы между 1140 и 1275 годами, и все они имеют переплеты из шкур ластоногих. Тринадцать дополнительных примеров из других аббатств подтверждают широкое использование тюленьей кожи.

Интересно, что некоторые книги сохранили "мохнатую" текстуру на переплетах, что является вторичным защитным слоем. Хотя тюленью кожу, возможно, ценили за ее светлый цвет и водонепроницаемые свойства, исторические источники не уточняют, было ли ее животное происхождение широко известным или нет. В то время во французском языке не было термина для обозначения тюленей, что, возможно, мешало переплетчикам идентифицировать их.

В то время во французском языке не было термина для обозначения тюленей, что, возможно, мешало переплетчикам идентифицировать их Фото: Википедия

Что делает это открытие особенно ценным, так это масштаб северной торговой сети, которую оно предполагает. Шкуры, вероятно, происходят из таких регионов, как Гренландия, Исландия, Скандинавия и Шотландия, которые связаны с торговой деятельностью норвежцев в XIII веке.

Исторические свидетельства даже предполагают, что тюленьи шкуры использовались как часть церковной десятины. Цистерцианский орден предпочитал материалы приглушенных, бледных цветов, что, возможно, сделало тюленью кожу желательным вариантом для роскошных переплетов. Зато монахи-бенедиктинцы часто отдавали предпочтение более темным цветам.

Важно

В пещере Западного Техаса найден охотничий набор возрастом 6500 лет: в чем его уникальность (фото)

Такое неожиданное использование кожи морских животных раскрывает сложность европейских торговых систем. Ученые отмечают, что определенный эстетический выбор — например, визуальная привлекательность или прочность переплета — мог быть важнее знания о происхождении материалов.

Ранее Фокус писал о тайнах одного из самых больших курганов Норвегии. Оказалось, что он выстроен не для захоронения человека.

Также мы рассказывали о Хедамме и Иллуянке, змеях хаоса из хеттских мифов. Эти древние истории помогают объяснить, как прошлые цивилизации видели свое место во Вселенной.