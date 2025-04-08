Хаос и божественный порядок: кто такие Хедамму и Иллуянку из хеттских мифов (фото)

В древности мифы служили мощным отражением того, как ранние общества интерпретировали непредсказуемые силы природы и невидимую силу божественного. Среди наиболее известных мифов Хеттской империи выделяются два рассказа о змеях, символах хаоса, вступающих в конфликт с божественным порядком.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Один из мифов, который происходит из хурритской мифологии, рассказывает о Хедамму, огромном морском змее, появление которого сигнализирует о нарушении естественного порядка. В рассказе змея привлекает к суше очарование богини Иштар и он начинает сеять хаос. Бог Бури, центральная фигура хеттской веры, встает на защиту человечества. Происходит жестокое столкновение, однако в конце концов Бог Бури побеждает змея.

Происходит жестокое столкновение, однако в конце концов Бог Бури побеждает змея Фото: Wikipedia

В противоположность этому, миф об Иллуянке, змее из культуры Хатти, представляет другой сюжет, где змей сначала побеждает. Захватив глаза и сердце Бога Бури, Иллуянка оставляет его бессильным. Бог восстанавливает свою силу с помощью хитроумного плана: он женится на дочери бедняка, чтобы в дальнейшем их сын женился на дочери змея и вернул отцу глаза и сердце.

Миф об Иллуянке часто связывают с фестивалем Пурулли народа Хатти, который посвящен обновлению мира и подтверждает власть правителя.

Миф об Иллуянке раскрывает более глубокие темы жертвенности, обновления и идеи о том, что власть может быть возвращена через страдания Фото: Wikipedia

Хедамму, которого часто представляют со змеиными чертами и бычьими рогами, олицетворяет необузданную природу, тогда как победа Бога Бури усиливает идею о том, что божественный порядок необходимо активно защищать.

Миф об Иллуянке раскрывает более глубокие темы жертвенности, обновления и идеи о том, что власть может быть возвращена через страдания. История также отражает, как циклическое время, обозначенное временами года и ритуалами, было центральным в хеттском мировоззрении.

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Эти древние истории помогают объяснить, как прошлые цивилизации видели свое место во Вселенной. Мифы о Хедамму и Иллуянку не только освещают ценности и проблемы хеттов и их соседей, но и повлияли на более поздние традиции, в частности на раннегреческую мифологию.

Во времена, когда природу невозможно было контролировать, эти рассказы помогали осмыслить хаос, предлагая успокоение через знакомые модели конфликтов, потерь и возрождения.

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