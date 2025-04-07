Массовое производство: ученые нашли доказательства изготовления украшений из хрусталя в средневековой Польше (фото)

Археологи обнаружили, что в средневековой Польше существовала индустрия производства ювелирных украшений из хрусталя, свинец для которого брали из местных месторождений. Недавние находки дают более четкое представление о том, где и как ремесленники изготавливали бусы и кольца.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Исследование под руководством доктора Александры Панкевич из Вроцлавского университета привлекло исследователей из разных учреждений, в частности Польской академии наук, Ягеллонского университета и международных партнеров, таких как Юниатский колледж в США.

Проанализировав хрустальные артефакты из Вроцлава и Сипнево, команда определила, что сырье, вероятно, происходило из свинцовых месторождений, расположенных вдоль границы Силезии и Малопольши.

Однако ученые не нашли прямых доказательств того, что стекло изготавливалось из сырья из этих мест. Как отмечает доктор Сильвия Семяновская из Польской академии наук, мастера, вероятно, работали с готовыми элементами, такими как стержни или диски, которые, возможно, были завезены из других регионов.

Свинцовое стекло, изготовленное преимущественно из кремнезема и оксида свинца, было распространено в Европе между X и XIV веками Фото: Journal of Archaeological Science

Регион вокруг Олькуша, известный своими богатыми источниками свинца, имеет признаки интенсивного использования еще со времен железного века. Несмотря на большое количество сырья, не обнаружено ни одной мастерской, которая бы непосредственно производила стекло с нуля. Это свидетельствует о том, что производство могло зависеть от сети торговли и импорта полуфабрикатов.

Свинцовое стекло, изготовленное преимущественно из кремнезема и оксида свинца, было распространено в Европе между X и XIV веками, вероятно, распространившись на запад из Юго-Восточной Азии через Шелковый путь. Исторические записи из Месопотамии еще в VII веке до н.э. упоминают о технике изготовления стекла, а древнейшие образцы бусин из свинцового стекла происходят из Древнего Египта.

Хотя ожерелья и кольца часто ассоциируются с женщинами, исследователи заметили, что некоторые украшения — такие как большие желтые и черные кольца — могли предназначаться для мужчин Фото: Journal of Archaeological Science

Залежи свинца в Малопольше и Силезии интенсивно разрабатывались по меньшей мере с VI века до нашей эры, а пик активности пришелся на XI век. Этот природный ресурс в сочетании с расположением региона помог поддержать местную ремесленную экономику, которая, возможно, способствовала развитию более широких торговых сетей. Широкое использование хрусталя показывает, как ремесленники адаптировали доступные материалы для удовлетворения как практических, так и эстетических потребностей.

Исследование также дает представление о средневековых социальных обычаях. Хотя ожерелья и кольца часто ассоциируются с женщинами, исследователи заметили, что некоторые украшения — такие как большие желтые и черные кольца — могли предназначаться для мужчин.

Кроме того, бусины, найденные в мужских захоронениях, могли означать личное использование или служить памятниками, связанными с семьей или партнерами. Доктор Панкевич предполагает, что эти предметы отражали более нюансированные выражения идентичности и памяти, показывая, что практика украшения не была строго гендерно маркированной.

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Присутствие украшений из свинцового стекла в захоронениях и поселениях свидетельствует как об их культурной, так и об экономической ценности, что делает их ключевым элементом в изучении истории региона. Изучая эти артефакты, историки и археологи получают ценную информацию о жизни людей, чьи истории когда-то были похоронены под землей.

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