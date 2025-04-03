Нашли на севере Франции: археологи раскопали большое 3000-летнее поселение (видео)

На территории бизнес-парка "Долина Эско" в муниципалитете Оннен археологи раскопали древнее поселение. Во время исследования ученые обнаружили многочисленные артефакты и более 20 сооружений.

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На севере Франции археологи обнаружили хорошо сохранившееся поселение, которому примерно 3000 лет. Это поселение, найденное в регионе О-де-Франс, позволяет по-новому взглянуть на повседневную жизнь в период перехода от позднего бронзового века к раннему железному веку, пишет Arkeonews.

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Раскопки, проведенные на территории бизнес-парка "Долина Эско" в Оннени, обнаружили густонаселенное поселение, которое, возможно, было центральным местом сбора для совместных мероприятий.

На участке площадью более 7,4 гектара археологи раскопали более двадцати сооружений, некоторые из которых достигали до 25 метров в длину.

Артефакты, найденные на этом месте, указывают на процветающую общину, которая занималась ткачеством и металлообработкой Фото: Inrap

Организованное расположение свидетельствует о том, что село играло значительную роль в более широкой сети доисторических поселений. Артефакты, найденные на этом месте, указывают на процветающую общину, которая занималась ткачеством и металлообработкой.

Одной из самых интригующих находок является хорошо сохранившийся деревянный ящик со сторонами примерно 45 сантиметров. Археологи также обнаружили несколько очагов, в том числе большие круглые ямы и прямоугольные печи.

Особенно большая печь с толстым огнеупорным основанием, похоже, подвергалась экстремальному нагреву, что вызывает дополнительные вопросы о ее назначении. Фото: Inrap

Ямы, расположенные внутри жилища, содержали материалы, подвергшиеся воздействию высоких температур, что позволяет предположить, что они могли использоваться для приготовления пищи или производства керамики.

Особенно большая печь с толстым огнеупорным основанием, похоже, подвергалась экстремальному нагреву, что вызывает дополнительные вопросы о ее назначении.

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Исследователи считают, что это место могло иметь особый статус, служа ключевым местом для социальных и экономических взаимодействий.

Продолжая раскопки, эксперты надеются узнать больше о роли поселения и повседневной жизни его жителей, что прольет свет на важный период ранней европейской истории.

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