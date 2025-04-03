Знайшли на півночі Франції: археологи розкопали велике 3000-річне поселення (відео)

На території бізнес-парку "Долина Еско" в муніципалітеті Оннен археологи розкопали стародавнє поселення. Під час дослідження вчені виявили численні артефакти та понад 20 споруд.

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На півночі Франції археологи виявили добре збережене поселення, якому приблизно 3000 років. Це поселення, знайдене в регіоні О-де-Франс, дозволяє по-новому поглянути на повсякденне життя в період переходу від пізньої бронзової доби до раннього залізного віку, пише Arkeonews.

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Розкопки, проведені на території бізнес-парку "Долина Еско" в Оннені, виявили густонаселене поселення, яке, можливо, було центральним місцем збору для спільних заходів.

На ділянці площею понад 7,4 гектара археологи розкопали понад двадцять споруд, деякі з яких сягали до 25 метрів у довжину.

Артефакти, знайдені на цьому місці, вказують на процвітаючу громаду, яка займалася ткацтвом та металообробкою Фото: Inrap

Організоване розташування свідчить про те, що село відігравало значну роль у ширшій мережі доісторичних поселень. Артефакти, знайдені на цьому місці, вказують на процвітаючу громаду, яка займалася ткацтвом та металообробкою.

Однією з найбільш інтригуючих знахідок є добре збережений дерев'яний ящик зі сторонами приблизно 45 сантиметрів. Археологи також виявили кілька вогнищ, зокрема великі круглі ями та прямокутні печі.

Особливо велика піч з товстою вогнетривкою основою, схоже, піддавалася екстремальному нагріванню, що викликає додаткові питання про її призначення. Фото: Inrap

Ями, розташовані всередині житла, містили матеріали, які зазнали впливу високих температур, що дозволяє припустити, що вони могли використовуватися для приготування їжі або виробництва кераміки.

Особливо велика піч з товстою вогнетривкою основою, схоже, піддавалася екстремальному нагріванню, що викликає додаткові питання про її призначення.

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Дослідники вважають, що це місце могло мати особливий статус, слугуючи ключовим місцем для соціальних та економічних взаємодій.

Продовжуючи розкопки, експерти сподіваються дізнатися більше про роль поселення та повсякденне життя його мешканців, що проллє світло на важливий період ранньої європейської історії.

Раніше Фокус писав про виявлені у Швеції артефакти. Дослідники знайшли рідкісний браслет часів вікінгів та золоту прикрасу вагою 1 кілограм.

Також ми розповідали про нову гробницю, розкопану у Єгипті. Вчені вважають, що у ній поховано воєначальника часів Рамзеса III.