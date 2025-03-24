Розкопали гробницю воєначальника: археологи виявили поховання часів Рамзеса III (фото)

На сході Єгипту археологи розкопали гробницю воєначальника, датовану часами XX династії фараонів. Всередині вчені знайшли численні артефакти, які свідчать про високий статус похованого.

Related video

Археологи виявили гробницю високопоставленого військового чиновника часів правління Рамзеса III. Відкриття було зроблено в Телль-Руді в провінції Ісмаїлія, Єгипет, поряд з кількома іншими похованнями, що належать до різних історичних періодів, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Мохамед Ісмаїл Халед, генеральний секретар Вищої ради старожитностей (SCA), відзначив важливість цього місця за часів Нового Царства. Він наголосив, що Телль-Руд відігравав ключову роль у захисті східного кордону Єгипту, де були побудовані укріплення для посилення оборони регіону. Сама гробниця складається з центральної поховальної камери з трьома суміжними кімнатами, побудованої з глиняної цегли покритої білою штукатуркою.

Розкопки виявили колекцію артефактів, серед яких бронзові наконечники стріл та фрагменти церемоніального скіпетра. На основі поховальних речей дослідники вважають, що похований був високопоставленим військовим діячем часів Рамзеса III.

Сама гробниця складається з центральної поховальної камери з трьома суміжними кімнатами, побудованої з глиняної цегли і покритої зсередини білою штукатуркою Фото: Supreme Council of Antiquities

Серед знайдених предметів були алебастрові посудини, золотий перстень з вигравіруваним картушем фараона, намисто, кольорове каміння, невелика скринька зі слонової кістки, а також тіло, загорнуте в прогіпсовані шари картону, що дозволяє припустити подальше повторне використання гробниці.

Важливо

Захована від усіх: археологи виявили гробницю невідомого фараона на горі Анубіса (фото)

Окрім цієї первинної знахідки, археологи виявили масові поховання греко-римського та пізньоримського періодів на прилеглій території, а також поховання пізнього періоду Єгипту. Деякі з цих гробниць містили амулети із зображенням божеств, таких як Таурт і Бес, а також символи, такі як Око Гора, що свідчить про різноманітні культурні та релігійні впливи в давньоєгипетській поховальній практиці.

Раніше Фокус писав про виявлені у Швеції стародавні прикраси. Дослідники знайшли браслет епохи вікінгів та золоте шийне кільце.

Також ми розповідали про битву єгипетського фараона та юдейського царя в Мегіддо, Ізраїль, описану в Біблії. Під час розкопок дослідники знайшли артефакти, які підтверджують присутність єгиптян у кінці VII століття до н. е.