Біблійна історія була правдива: розкрито нові подробиці про місце останньої битви ангелів і демонів (фото)
Ізраїльські вчені виявили підтвердження біблійної історії про битву єгипетського фараона та юдейського царя в Мегіддо. Дослідники знайшли артефакти, які свідчать про присутність єгиптян у кінці VII століття до н. е.
Нові археологічні знахідки в Мегіддо, Ізраїль, надають докази, що підтверджують біблійні розповіді про зіткнення між ізраїльським царем і єгипетським фараоном понад 2600 років тому. На цьому місці, відомому з Книги Об'явлення як місце пророкованої останньої битви, були знайдені фрагменти кераміки, які свідчать про присутність єгиптян, пише Live Science.
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Нещодавнє дослідження під керівництвом археолога Ісраеля Фінкельштейна з Хайфського та Тель-Авівського університетів проаналізувало стародавній глиняний посуд, знайдений у Мегіддо. За словами вченого, значна кількість фрагментів єгипетської та грецької кераміки була знайдена в шарі, датованому кінцем VII століття до н. е.
Ці знахідки узгоджуються з історичними записами, які вказують на те, що єгипетський фараон Нехо II перебував у цьому регіоні під час правління юдейського царя Йосії. Дослідники визначили походження кераміки, вивчивши склад глини та стилістичні особливості. Результати підтверджують єгипетську присутність у Мегіддо, що підкріплює біблійні розповіді.
Біблійні джерела описують протистояння царя Йосії з фараоном Нехо II в Мегіддо в 609 р. до н. е., але свідчення розходяться в тому, чи була це битва, чи страта. Ассаф Клейман з Університету Бен-Гуріона зазначив, що Книга Царів представляє смерть Йосії як страту, в той час як Книга Хроніки описує вирішальну битву.
Оскільки Книга Царів написана ближче до подій, вчені вважають її розповідь більш достовірною. Деякі історики, зокрема Джейкоб Райт з Університету Еморі та Райнхард Кратц з Геттінгенського університету, припускають, що Йосія, можливо, поїхав до Мегіддо, щоб зустрітися з Нехо, і був страчений з невідомих причин.
Мегіддо, нині національний парк на південний схід від Хайфи, був важливим стратегічним місцем, яке займали різні цивілізації, в тому числі ханаанейці, ізраїльтяни, ассирійці та єгиптяни. Розкопки, що ведуться з 1920-х років, виявили понад 20 археологічних шарів, у тому числі той, що містить єгипетські та грецькі артефакти.
Це відкриття підтверджує історичне твердження, що Єгипет встановив контроль над регіоном після занепаду неоассирійської влади на початку VII століття до н. е. Зв'язок між Мегіддо і концепцією "Армагеддону" міг виникнути через передчасну смерть Йосії, яка пізніше надихнула апокаліптичні пророцтва про останню битву між добром і злом.
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