Біблійна історія була правдива: розкрито нові подробиці про місце останньої битви ангелів і демонів (фото)

Ізраїльські вчені виявили підтвердження біблійної історії про битву єгипетського фараона та юдейського царя в Мегіддо. Дослідники знайшли артефакти, які свідчать про присутність єгиптян у кінці VII століття до н. е.

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Нові археологічні знахідки в Мегіддо, Ізраїль, надають докази, що підтверджують біблійні розповіді про зіткнення між ізраїльським царем і єгипетським фараоном понад 2600 років тому. На цьому місці, відомому з Книги Об'явлення як місце пророкованої останньої битви, були знайдені фрагменти кераміки, які свідчать про присутність єгиптян, пише Live Science.

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Нещодавнє дослідження під керівництвом археолога Ісраеля Фінкельштейна з Хайфського та Тель-Авівського університетів проаналізувало стародавній глиняний посуд, знайдений у Мегіддо. За словами вченого, значна кількість фрагментів єгипетської та грецької кераміки була знайдена в шарі, датованому кінцем VII століття до н. е.

Розкопки, що ведуться з 1920-х років, виявили понад 20 археологічних шарів, у тому числі той, що містить єгипетські та грецькі артефакти Фото: Megiddo Expedition

Ці знахідки узгоджуються з історичними записами, які вказують на те, що єгипетський фараон Нехо II перебував у цьому регіоні під час правління юдейського царя Йосії. Дослідники визначили походження кераміки, вивчивши склад глини та стилістичні особливості. Результати підтверджують єгипетську присутність у Мегіддо, що підкріплює біблійні розповіді.

Біблійні джерела описують протистояння царя Йосії з фараоном Нехо II в Мегіддо в 609 р. до н. е., але свідчення розходяться в тому, чи була це битва, чи страта. Ассаф Клейман з Університету Бен-Гуріона зазначив, що Книга Царів представляє смерть Йосії як страту, в той час як Книга Хроніки описує вирішальну битву.

Ці знахідки узгоджуються з історичними записами, які вказують на те, що єгипетський фараон Нехо II перебував у цьому регіоні під час правління юдейського царя Йосії Фото: Megiddo Expedition

Оскільки Книга Царів написана ближче до подій, вчені вважають її розповідь більш достовірною. Деякі історики, зокрема Джейкоб Райт з Університету Еморі та Райнхард Кратц з Геттінгенського університету, припускають, що Йосія, можливо, поїхав до Мегіддо, щоб зустрітися з Нехо, і був страчений з невідомих причин.

Значна кількість фрагментів єгипетської та грецької кераміки була знайдена в шарі, датованому кінцем VII століття до н. е Фото: Megiddo Expedition Значна кількість фрагментів єгипетської та грецької кераміки була знайдена в шарі, датованому кінцем VII століття до н. е Фото: Megiddo Expedition

Мегіддо, нині національний парк на південний схід від Хайфи, був важливим стратегічним місцем, яке займали різні цивілізації, в тому числі ханаанейці, ізраїльтяни, ассирійці та єгиптяни. Розкопки, що ведуться з 1920-х років, виявили понад 20 археологічних шарів, у тому числі той, що містить єгипетські та грецькі артефакти.

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Це відкриття підтверджує історичне твердження, що Єгипет встановив контроль над регіоном після занепаду неоассирійської влади на початку VII століття до н. е. Зв'язок між Мегіддо і концепцією "Армагеддону" міг виникнути через передчасну смерть Йосії, яка пізніше надихнула апокаліптичні пророцтва про останню битву між добром і злом.

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