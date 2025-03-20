Датується IV століттям до н. е.: археологи розкопали древнє святилище в Амфіполі

У древньому місті Амфіполь, заснованому ще у 465 році до н. е., археологи виявили стародавнє святилище. Завдяки численним артефактам вчені змогли дізнатися, кому саме тут поклонялися.

Related video

У стародавньому місті Амфіполь на півночі Греції археологи виявили релігійне місце, датоване IV століттям до н. е. Під час дослідження вчені розкопали численні артефакти, які розкривають релігійні практики цього регіону, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Амфіполь заснували як афінську колонію у 465 році до н. е., але його перших жителів знищили фракійці. Проте поселення відновили у 437 році до н. е., і з часом воно стало важливим пунктом влади афінців у Фракії.

Нещодавні розкопки під керівництвом професора Дімітріса Дамаскоса з Університету Патр були зосереджені на візантійській базиліці, де дослідники виявили залишки більш ранньої прямокутної цегляної споруди, яка, як вважають, була центром поклоніння IV століття до н. е.

Колекція артефактів, знайдених на цьому місці, включає фрагменти глиняних статуеток, ливарні форми, сліди від мушель, рештки дрібних тварин і риб, а також шари деревного вугілля і обгорілих матеріалів.

"Загальна картина розкопок свідчить про культову споруду, яка була перебудована в IV столітті до н. е., а зі знахідок можна зробити висновок, що вона, ймовірно, була присвячена жіночому божеству", — пояснив професор Дамаскос. Спочатку експерти пов'язували це місце з поклонінням Кібелі в межах метрополії, але нові дані свідчать про більш тісний зв'язок з Артемідою Таврополос, богинею, пов'язаною з полюванням і обрядами переходу.

Підтверджуючи цю переглянуту теорію, археологи виявили скульптурний торс Артеміди, численні жіночі статуетки та ритуальні предмети, історично пов'язані з Артемідою Таврополос. Додаткові докази, такі як погруддя коня та устрична мушля — символи, пов'язані з богинею — також підтверджують гіпотезу.

Важливо

Знайшли перстень та людські пальці: археологи розкопали незвичайну гробницю у Греції (фото)

Хоча дослідники не виявили жодних точних написів, які б підтверджували присвяту святилища, тексти візантійської епохи, в яких згадується Таврополос, а також віднайдена маленька глиняна голова Асклепія, надають цінний контекст про релігійне значення місця.

Раніше Фокус писав про Саксайваман, одну з найвідоміших пам'яток Перу. Збудоване у XV столітті це місце було місцем поклоніння богу Сонця, а згодом стало фортецею.

Також ми розповідали про знайдені в Румунії стародавні укріплення. Їх виявили за допомогою дронів та використання технології LiDAR.