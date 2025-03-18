Знайшли перстень та людські пальці: археологи розкопали незвичайну гробницю у Греції (фото)

Під час розкопок неподалік Коринфа археологи виявили стародавню гробницю, побудовану в елліністичний період. Всередині вчені знайшли численні артефакти, зокрема монети, намистини та золотий перстень.

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У Греції археологи виявили велику гробницю, яка століттями слугувала місцем поховання, а потім стала святилище. Серед знайдених артефактів — золотий перстень-печатка із зображенням Аполлона зі змією, символ, пов'язаний з медициною, пише Live Science.

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Гробницю виявили восени 2024 року в Хіліомоді, містечку поблизу Коринфа в регіоні Пелопоннес. У заяві, оприлюдненій 10 березня Міністерством культури Греції, детально описано знахідку. Споруда, що має форму нерівної літери Т, містила центральну поховальну камеру розміром приблизно 2,7 на 7,4 метра. Вхід закривала плита, схожа на двері, і стилістичні особливості вказують на те, що вона була побудована в елліністичний період, між 323 і 30 роками до нашої ери.

Усередині поховальної камери археологи виявили великий саркофаг з жіночим скелетом, а також п'ять прямокутних мурованих ящиків, встановлених біля стін. Однак кілька гробниць, схоже, були розграбовані. Дослідники визначили, що місце продовжувало функціонувати як місце поховання впродовж століть, перш ніж було перетворено на святиню в пізньоримський період, між 250 і 450 роками нашої ери.

Довкола гробниці археологи виявили глиняні пальці та частину глиняної руки Фото: Greek Ministry of Culture

У гробниці знайшли артефакти як елліністичного, так і римського періодів, зокрема золотий перстень із вирізьбленим зображенням Аполлона поруч зі змією — символом, що асоціюється зі зціленням. Серед інших знахідок — монети, золоте листя з вінка, невеликі вази, залізні та бронзові предмети, флакони для парфумів та скляні намистини.

За межами споруди вчені знайшли додаткові докази, які вказують на її функцію святилища. Довкола гробниці археологи виявили глиняні пальці та частину глиняної руки — анатомічні жертвоприношення, які, ймовірно, залишили люди, що шукали божественного зцілення.

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Розкопки на цій ділянці тривають й археологи працюють над тим, щоб зрозуміти первісне планування комплексу гробниці та святилища. Дослідження має на меті з'ясувати етапи його використання та реконструкції.

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