Таких ще не знаходили: у Китаї розкопали древні споруди часів держави Юе (фото)

Під час розкопок у провінції Чжецзян археологи знайшли масштабні археологічні об’єкти, що охоплюють понад 1300 квадратних метрів. Дослідники виявили численні артефакти та навіть залишки стародавніх будинків.

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У Китаї археологи виявили напрочуд добре збережену групу дерев'яних будинків, яким понад 2000 років. Вважається, що споруди, розташовані в Шаосіні, провінція Чжецзян, датуються проміжком з 475 р. до н. е. по 221 р. до н. е., тобто періодом, пов'язаним з державою Юе, пише Arkeonews.

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Розкопки під керівництвом Шаосінського інституту культурних реліквій та археології проходили з червня по липень 2024 року. Дослідники виявили річкові канали, колодязі та інші історичні об'єкти під ділянкою. Радіовуглецевий аналіз визначив, що рештки датуються приблизно 400 роком до н. е., а збережений солом'яний дах свідчить про те, що житла побудовані приблизно 2390 років тому.

Дослідники розкопали два великих структурних осередків, що охоплюють приблизно 1300 квадратних метрів. Один із них складається з дерев'яних будинків на палях зі стінами, сформованими з переплетених дерев'яних стовпів і соломи, закріплених трав'яними мотузками.

Було розкопано два великих структурних осередків, що охоплюють приблизно 1300 квадратних метрів Фото: New Hanfu

Друга ділянка складається з дерев'яних паль, розташованих у десять паралельних рядів, підтримуваних горизонтальними балками і шарами кори, що вказує на ще одну споруду на палях. Експерти відзначили, що хоча ці будинки здаються простішими, ніж у міських районах, вони відображають архітектурний стиль, розроблений для прибережних умов.

Ван Ренфанг, заступник директора інституту і керівник команди розкопок, наголосив на важливості знахідки. "Це надзвичайно рідкісна археологічна знахідка в столиці держави Юе, як з погляду масштабу, так і збереження", — заявив він. Добре збережені солом'яні дахи та стіни з бамбукового дерева є цінним джерелом для вивчення ранніх будівельних технологій і повсякденного життя в регіоні.

Окрім дерев'яних конструкцій, археологи виявили різноманітні артефакти, зокрема примітивні порцелянові чашки, триноги з червоної кераміки, урни з твердої кераміки та бронзові свердла. Також були знайдені рештки домашніх тварин, таких як собаки, свині та велика рогата худоба, а також велика кількість морських ресурсів. Докази свідчать про те, що це місце могло слугувати важливим пунктом відправлення для морських подорожей, а рибальство відігравало центральну роль в економіці громади.

Друга ділянка складається з дерев'яних паль, розташованих у десять паралельних рядів Фото: New Hanfu

Знахідки з місця Цзічжун, де підтверджено наявність масштабних структур часів держави Юе, яким приблизно 2500 років, надають додатковий контекст цьому відкриттю. Ділянка Байкоюань, розташована за 4,47 кілометра на північ від річки Цаое, лежить на околиці стародавньої столиці Юе, пропонуючи ширшу перспективу на історичний ландшафт регіону.

Крім того, розкопки виявили гідротехнічні споруди періоду Воюючих царств, які можуть дати підказки про стратегії морської оборони та практики берегової інженерії. Використання стандартизованих врізних і шипових з'єднань та гнучких конопляних мотузок демонструє передові будівельні технології, які передували аналогічним методам, що використовувалися в інших місцях.

Оскільки Шаосін продовжує стрімко урбанізуватися, це місце дає цінні уроки для сучасного будівництва, особливо у сфері сейсмостійких конструкцій і контролю над повенями. Вже проводяться заходи з консервації, включаючи плани створення першої в Китаї "археологічної капсули часу" для захисту найбільш крихких конструкцій. У Музеї провінції Чжецзян також розробляється реконструкція цього місця у віртуальній реальності, яка пропонує відвідувачам дослідити життя стародавньої рибальської громади.

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Це відкриття дає важливий погляд на архітектурну спадщину держави Юе, зберігаючи знання про цивілізацію, яка процвітала на південно-східному узбережжі Китаю понад два тисячоліття тому.

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