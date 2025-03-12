Знайшли за допомогою дронів: румунські дослідники виявили стародавні укріплення

У повіті Нямц вчені виявили стародавні укріплення поселення, датовані енеолітом та бронзовим віком.

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Археологи виявили стародавні укріплені поселення, яким 5000 років, в румунському повіті Нямц за допомогою передової технології LiDAR. Ці знахідки дають нове уявлення про ранні оборонні споруди в регіоні, пише Heritage Daily.

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Відкриття вдалося зробити завдяки спільному дослідженню за участю компаній Geocad Services, Geo Edu Lab і Національного інституту досліджень і розробок з фізики Землі. Використовуючи лідар (LiDAR), встановлений на дронах, дослідники просканували густі лісові масиви поблизу Таргу-Нямц, виявивши раніше невідомі поселення епохи енеоліту і бронзового віку.

Професор Васіле Діакону з Національного музейного комплексу Нямц пояснив, що укріплені місця були стратегічно розміщені на підвищеній місцевості, звідки відкривався широкий огляд і забезпечувався природний захист.

Поселення укріпили ровами та земляними насипами для посилення безпеки. Польові дослідження показали, що деякі рови простягалися на кілька сотень метрів, що свідчить про значні людські зусилля при їх будівництві.

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Цю ж технологію LiDAR також застосували для вивчення Цитаделі Нямцу, середньовічної фортеці, побудованої в XIV столітті за часів правління Петра I Молдавського. Зібрані дані допоможуть зберегти історичну цінність об'єкта та надати нову археологічну документацію.

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