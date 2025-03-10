Учені виявили, що близько 4-х мільярдів людей є нащадками представників ямної культури, які колись жили на території України. Центром культури вчені визначили село Михайлівка Херсонської області, яке зараз знаходиться в окупації російськими військами.

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Половина населення планети сьогодні може простежити свій родовід до групи стародавніх скотарів, які жили на території сучасної України 5000 років тому. Нещодавні дослідження ДНК під керівництвом генетика Девіда Райха з Гарвардської медичної школи виявили величезний генетичний вплив ямної культури, пише The Kyiv Independent.

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Приблизно 4 мільярди людей є прямими нащадками ямної культури, суспільства, яке колись процвітало в степах сучасної України, а потім поширилося по всій Європі та Азії. Дослідники визначили село Михайлівка, розташоване в окупованій Росією частині Херсонської області, як ймовірну генетичну колиску індоєвропейських популяцій, які мігрували послідовними хвилями через ці регіони.

Це кінне суспільство, назване ямним за поховальними ямами під їхніми курганами, вважається спільним предком багатьох стародавніх цивілізацій, зокрема римлян, кельтів, персів і македонців.

В останньому генетичному дослідженні було проаналізовано 450 доісторичних решток зі 100 місць по всій Європі, а також 1000 раніше досліджених зразків стародавньої ДНК. Отримані дані підтверджують попередні теорії, що пов'язують поширення представників ямної культури з археологічними та лінгвістичними доказами.

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Російська окупація регіонів, пов'язаних з ямною культурою, сприяла знищенню українських історичних пам'яток. З 2014 року численні артефакти були вивезені з Криму, Донбасу та інших регіонів, багато з них привезли до російських музеїв. Станом на лютий, звіти підтверджують, що 485 українських культурних об'єктів, включно з двома археологічними пам'ятками, зазнали шкоди під час війни.

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