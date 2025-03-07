Переписує історію людства: археологи виявили найдревніші кістяні знаряддя праці у Танзанії

В ущелині Олдувай археологи виявили кістяні знаряддя праці, виготовлені 1,5 млн років тому. Це відкриття переписує історію людства, змінюючи наші уявлення про появу перших інструментів у Східній Африці.

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Археологи виявили докази того, що ранні люди Танзанії виготовляли кістяні знаряддя праці набагато раніше, ніж це було задокументовано. Нещодавнє дослідження показало, що древні люди виготовляли кістяні знаряддя праці 1,5 мільйона років тому, пише Live Science.

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Дослідники виявили ці артефакти з кісток бегемота і слона в ущелині Олдувай в Танзанії. Ці знахідки відсувають хронологію використання кістяних знарядь на мільйон років назад.

Археолог із Центру гуманітарних і соціальних наук Іспанської національної дослідницької ради Ігнасіо де ла Торре зазначив, що ці ранні люди адаптували свої знання про обробку каменю для надання форми кістці, що стало значним нововведенням у виготовленні інструментів.

У дослідженні вдаося вивчити 27 фрагментів кісток, модифікованих за допомогою обстукування, техніки, яка зазвичай пов'язана з виробництвом кам'яних інструментів. Аналізуючи сліди на кістках, дослідники підтвердили, що ці дії були навмисними, а не результатом природних процесів чи діяльності тварин. Артефакти напрочуд добре збереглися, ймовірно, завдяки швидкому похованню, яке захистило їх від руйнування з часом.

Аналіз показав, що вісім знарядь виготовлені з кісток слона, шість — бегемота, а два — тварини, схожої на сучасну велику рогату худобу. Вибір цих матеріалів свідчить про те, що ранні гомініди розуміли структурні властивості різних кісток, обираючи для виготовлення знарядь праці товстіші та міцніші зразки.

Найбільші з них сягали 38 см, що вказує на те, що вони могли використовуватися для важких завдань, таких як обробка решток тварин. Поки що невідомо, який саме вид гомінін створив їх, але в цей період у регіоні мешкали як Homo erectus, так і Paranthropus boisei.

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Перш ніж створювати великі кам'яні знаряддя, такі як ручні сокири, ранні гомініди, можливо, експериментували з вибиванням по кістці. Дослідження висвітлює раніше ігнорований етап технологічної еволюції, припускаючи, що гомініди були здатні передавати навички роботи з різними матеріалами набагато раніше, ніж досі вважалося.

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