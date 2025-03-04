Скарби Стародавнього Єгипту: археологи виявили золото й прикраси 26-ї династії фараонів (фото)

Під час розкопок у Карнаку археологи виявили скарб прикрас часів 26-ї династії єгипетських фараонів. Серед знахідок золоті персні, статуетки, амулети, брошки та декоративні намистини.

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У Карнаку, одному з найважливіших релігійних місць Стародавнього Єгипту, археологи виявили скарб стародавніх прикрас і амулетів, що датуються початком 26-ї династії (664-525 рр. до н. е.). Знахідку розкопали дослідники з Франко-єгипетського центру вивчення храмів Карнака (CFEETK) під час розкопок храмового комплексу, пише Arkeonews.

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Під час розкопок на північній ділянці дослідники виявили невеликий керамічний контейнер. Всередині вони знайшли добре збережені артефакти, зокрема золоті персні, маленькі статуетки та позолочені амулети. Особливої уваги заслуговує рідкісний триптих із зображенням фіванської тріади — Амона, Мута і Хонсу.

Серед інших знахідок — металеві брошки та амулети із зображенням богів у вигляді тварин, а також численні декоративні намистини, деякі з яких покриті золотом.

Особливої уваги заслуговує рідкісний триптих із зображенням фіванської тріади — Амона, Мута і Хонсу Фото: The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities, A. Fawzy

Міністр туризму і старожитностей Єгипту Шериф Фаті наголосив на важливості знахідки, вказавши на успішну співпрацю між єгипетськими і французькими експертами в галузі археології. Він зазначив, що ці розкопки є частиною більш масштабних зусиль, спрямованих на поліпшення досвіду відвідувачів Карнака, головного туристичного центру.

У межах цієї ініціативи було модернізовано маршрути для відвідувачів, встановлено нову систему освітлення і відреставровано святилище Аменхотепа I, яке зараз представлено в музеї просто неба. Ці вдосконалення спрямовані на збереження спадщини Карнаку і водночас на те, щоб зробити її більш доступною для відвідувачів.

Археологи знайшли добре збережені артефакти, зокрема золоті персні, маленькі статуетки та позолочені амулети Фото: The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities, A. Fawzy

Доктор Мохамед Ісмаїл Халед, генеральний секретар Вищої ради у справах старожитностей, наголосив на важливості артефактів, які сприяють глибшому розумінню релігійних практик і ролі прикрас та амулетів у давньоєгипетському суспільстві. Команда розкопок на чолі з доктором Абдель Гаффар Вагді розпочала реставраційні роботи та документування знайдених об'єктів. Очікується, що після завершення цих процесів артефакти будуть виставлені в Луксорському музеї.

З французького боку, директор місії доктор Жеремі Хурден повідомив, що розкопки в цій же місцевості також виявили великі споруди з сирцевої цегли, які, як вважають, слугували сховищами або майстернями, пов'язаними з діяльністю храму. Ці споруди, також датовані 26-ю династією, дають цінну інформацію про організацію карнакського комплексу в той період.

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Відкриття в Карнаку продовжують розширювати знання про стародавній Єгипет, пропонуючи свіжі погляди на його релігійну та культурну історію. Ця остання знахідка ще раз підтверджує важливість міжнародних зусиль в галузі археології, прокладаючи шлях до майбутніх відкриттів на цьому історично значущому місці.

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