Сокровища Древнего Египта: археологи обнаружили золото и украшения 26-й династии фараонов (фото)

Во время раскопок в Карнаке археологи обнаружили клад украшений времен 26-й династии египетских фараонов. Среди находок золотые перстни, статуэтки, амулеты, броши и декоративные бусины.

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В Карнаке, одном из важнейших религиозных мест Древнего Египта, археологи обнаружили клад древних украшений и амулетов, датируемых началом 26-й династии (664-525 гг. до н. э.). Находку раскопали исследователи из Франко-египетского центра изучения храмов Карнака (CFEETK) во время раскопок храмового комплекса, пишет Arkeonews.

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Во время раскопок на северном участке исследователи обнаружили небольшой керамический контейнер. Внутри они нашли хорошо сохранившиеся артефакты, в частности золотые кольца, маленькие статуэтки и позолоченные амулеты. Особого внимания заслуживает редкий триптих с изображением фиванской триады — Амона, Мута и Хонсу.

Среди других находок — металлические броши и амулеты с изображением богов в виде животных, а также многочисленные декоративные бусины, некоторые из которых покрыты золотом.

Особого внимания заслуживает редкий триптих с изображением фиванской триады — Амона, Мута и Хонсу. Фото: The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities, A. Fawzy

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фати отметил важность находки, указав на успешное сотрудничество между египетскими и французскими экспертами в области археологии. Он отметил, что эти раскопки являются частью более масштабных усилий, направленных на улучшение опыта посетителей Карнака, главного туристического центра.

В рамках этой инициативы были модернизированы маршруты для посетителей, установлена новая система освещения и отреставрировано святилище Аменхотепа I, которое сейчас представлено в музее под открытым небом. Эти усовершенствования направлены на сохранение наследия Карнака и одновременно на то, чтобы сделать его более доступным для посетителей.

Археологи нашли хорошо сохранившиеся артефакты, в частности золотые перстни, маленькие статуэтки и позолоченные амулеты Фото: The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities, A. Fawzy

Доктор Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей, отметил важность артефактов, которые способствуют более глубокому пониманию религиозных практик и роли украшений и амулетов в древнеегипетском обществе. Команда раскопок во главе с доктором Абдель Гаффар Вагди начала реставрационные работы и документирование найденных объектов. Ожидается, что после завершения этих процессов артефакты будут выставлены в Луксорском музее.

С французской стороны, директор миссии доктор Жереми Хурден сообщил, что раскопки в этой же местности также обнаружили большие сооружения из сырцового кирпича, которые, как полагают, служили хранилищами или мастерскими, связанными с деятельностью храма. Эти сооружения, также датированные 26-й династией, дают ценную информацию об организации карнакского комплекса в тот период.

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Открытия в Карнаке продолжают расширять знания о древнем Египте, предлагая свежие взгляды на его религиозную и культурную историю. Эта последняя находка еще раз подтверждает важность международных усилий в области археологии, прокладывая путь к будущим открытиям на этом исторически значимом месте.

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