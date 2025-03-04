Сокровища Древнего Египта: археологи обнаружили золото и украшения 26-й династии фараонов (фото)
Во время раскопок в Карнаке археологи обнаружили клад украшений времен 26-й династии египетских фараонов. Среди находок золотые перстни, статуэтки, амулеты, броши и декоративные бусины.
В Карнаке, одном из важнейших религиозных мест Древнего Египта, археологи обнаружили клад древних украшений и амулетов, датируемых началом 26-й династии (664-525 гг. до н. э.). Находку раскопали исследователи из Франко-египетского центра изучения храмов Карнака (CFEETK) во время раскопок храмового комплекса, пишет Arkeonews.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Во время раскопок на северном участке исследователи обнаружили небольшой керамический контейнер. Внутри они нашли хорошо сохранившиеся артефакты, в частности золотые кольца, маленькие статуэтки и позолоченные амулеты. Особого внимания заслуживает редкий триптих с изображением фиванской триады — Амона, Мута и Хонсу.
Среди других находок — металлические броши и амулеты с изображением богов в виде животных, а также многочисленные декоративные бусины, некоторые из которых покрыты золотом.
Министр туризма и древностей Египта Шериф Фати отметил важность находки, указав на успешное сотрудничество между египетскими и французскими экспертами в области археологии. Он отметил, что эти раскопки являются частью более масштабных усилий, направленных на улучшение опыта посетителей Карнака, главного туристического центра.
В рамках этой инициативы были модернизированы маршруты для посетителей, установлена новая система освещения и отреставрировано святилище Аменхотепа I, которое сейчас представлено в музее под открытым небом. Эти усовершенствования направлены на сохранение наследия Карнака и одновременно на то, чтобы сделать его более доступным для посетителей.
Доктор Мохамед Исмаил Халед, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей, отметил важность артефактов, которые способствуют более глубокому пониманию религиозных практик и роли украшений и амулетов в древнеегипетском обществе. Команда раскопок во главе с доктором Абдель Гаффар Вагди начала реставрационные работы и документирование найденных объектов. Ожидается, что после завершения этих процессов артефакты будут выставлены в Луксорском музее.
С французской стороны, директор миссии доктор Жереми Хурден сообщил, что раскопки в этой же местности также обнаружили большие сооружения из сырцового кирпича, которые, как полагают, служили хранилищами или мастерскими, связанными с деятельностью храма. Эти сооружения, также датированные 26-й династией, дают ценную информацию об организации карнакского комплекса в тот период.
Открытия в Карнаке продолжают расширять знания о древнем Египте, предлагая свежие взгляды на его религиозную и культурную историю. Эта последняя находка еще раз подтверждает важность международных усилий в области археологии, прокладывая путь к будущим открытиям на этом исторически значимом месте.
Ранее Фокус писал об античном надгробии, обнаруженном в Ливии. Об артефакте стало известно после разрушительного шторма "Даниэль".
Также мы рассказывали о катастрофе, которая может навредить США. В ближайшее время озеро Юта может затопить целый штат.