Не просто украшение: древняя золотая лунула скрывала тайны кельтов (фото)

Золотое кельтское украшение, найденное в Португалии, оказалось источником информации о кельтском календарном цикле. Ранее считалось, что это просто украшение, однако орнамент заинтересовал исследователей, которые обнаружили связи с летоисчислением кельтов.

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Недавнее исследование золотого артефакта, известного как лунула из клада Чао-де-Ламас в Португалии, дало новое понимание того, как древние кельты измеряли время. По мнению ученых, этот артефакт может содержать информацию о синхронизации лунного и солнечного циклов в кельтском календаре, пишет Arkeonews.

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Лунула, которую раньше считали декоративным объектом и нашли в Чао-де-Ламас (Миранда-ду-Корво, Коимбра), теперь, как полагают, имела функциональное назначение.

Профессор Роберто Матесанс Гаскон из Университета Вальядолида, предполагает, что она представляет 114-летний календарный цикл, который соответствует шести метоническим циклам, каждый из которых длится 19 лет. Эта система известна древним астрономам как способ согласования лунного и солнечного летоисчисления.

Календарь Колиньи, эпиграфический источник из Франции II века, предоставляет ценный контекст для понимания кельтского хронометража. Он делит время на пятилетние циклы, состоящие из 62 месяцев по 1835 дней. Однако связь между этими циклами и солнечным годом уже давно является предметом дискуссий.

Дизайн лунулы состоит из концентрических кругов и более мелких точечных мотивов, разделенных на пять частей Фото: Piero Baguzzi / R. Matesanz / MAN, Ministerio de Cultura de España

Исследование Матесанса связывает эту древнюю систему с орнаментом лунулы, предполагая, что ее круговые мотивы представляют способ корректировки солнечного года путем изъятия 53 дней каждые 114 лет. Эта фигура также появляется в ирландских литературных традициях, намекая на более широкий кельтский подход к корректировке календаря.

Дизайн лунулы состоит из концентрических кругов и более мелких точечных мотивов, разделенных на пять частей. Матесанс интерпретирует эти узоры как соответствующие пятилетним циклам кельтского календаря. Исследование предполагает, что, структурируя время таким образом, кельты поддерживали синхронизацию с сезонными изменениями.

Календарь Колиньи, эпиграфический источник из Франции II века, предоставляет ценный контекст для понимания кельтского хронометража Фото: Wikipedia

Упоминания о подобной 53-дневной корректировке появляются в средневековом ирландском тексте "Baile in Scáil", где друиды откладывают объявление имени правителя на такой же срок. Эта связь повышает вероятность того, что устные традиции сохранили элементы древней системы летоисчисления даже после того, как римское влияние распространилось на весь регион.

Эти находки побуждают к переоценке того, как кельты интегрировали математические и астрономические понятия в свои художественные произведения. Лунула может быть не единственным примером; другие артефакты, такие как чаши из Акстрокии и шлем Лейро с Пиренейского полуострова, указывают на возможные календарные функции.

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Аналогично, в Центральной Европе золотые шляпы из Шифферштадта интерпретируются как инструменты для измерения времени. Эти параллели подтверждают идею о том, что ранние европейские цивилизации разработали сложные методы отслеживания времени, заложенные в их артефактах и мифологии.

Ранее Фокус писал об античном надгробии, найденном в Ливии. Этот артефакт, с надписями на древнегреческом языке, обнаружили после шторма "Даниэль".

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