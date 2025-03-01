Такое не повторится до 2040 года: по всему миру наблюдали уникальное явление (фото)

В ночь с 28 февраля на 1 марта состоялся парад планет, который наблюдали очевидцы по всему миру. В параде участвовали Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн.

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28 февраля наблюдатели неба по всему миру стали свидетелями редкого небесного явления — семь планет выстроились в одну линию. Планетарная формация, которую часто называют "парадом планет", создала невероятное визуальное зрелище в ночном небе, привлекая внимание как любителей астрономии, так и обычных наблюдателей, пишет Mint.

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В параде выстроились Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн, которые появились достаточно близко друг от друга, если смотреть с Земли. Если бы люди появились на спутнике Юпитера или на одной из планет системы TRAPPIST-1, то у нас был бы совсем другой вид парада планет.

Хотя некоторые из этих планет можно было увидеть невооруженным глазом, для наблюдения за всей группой сразу нужен был телескоп.

Лучшее время для наблюдения наступило примерно через 45 минут после захода солнца, что дало короткую, но прекрасную возможность наблюдать за космическим устройством. По словам астрономов, подобное выравнивание не повторится до 2040 года.

Планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца с разной скоростью, но в одной плоскости. Такое расположение объясняется тем, как Солнечная система сформировалась примерно 4,6 миллиарда лет назад из огромного кольца газа и пыли. Со временем эти планеты продолжали вращаться по этой орбите. Иногда с Земли становится видно расположение нескольких планет, что создает иллюзию прямой линии на небе.

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Однако, как объяснил исследователь экзопланет Дэвид Армстронг, планеты на самом деле не находятся постоянно на идеально прямой линии в пределах Солнечной системы. Хотя такие образования могут случаться, они даже реже, чем выравнивание, которое мы наблюдаем в этом случае.

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