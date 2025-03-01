Таке не повториться до 2040 року: по всьому світу спостерігали унікальне явище (фото)

У ніч з 28 лютого на 1 березня відбувся парад планет, який спостерігали очевидці по всьому світу. У параді брали участь Марс, Юпітер, Уран, Венера, Нептун, Меркурій та Сатурн.

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28 лютого спостерігачі неба по всьому світу стали свідками рідкісного небесного явища — сім планет вишикувалися в одну лінію. Планетарна формація, яку часто називають "парадом планет", створила неймовірне візуальне видовище в нічному небі, привернувши увагу як любителів астрономії, так і звичайних спостерігачів, пише Mint.

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У параді вишикувались Марс, Юпітер, Уран, Венера, Нептун, Меркурій і Сатурн, які з'явилися досить близько одне від одного, якщо дивитися із Землі. Якби люди з'явилися на супутнику Юпітера або на одній із планет системи TRAPPIST-1, то в нас був би зовсім інший вигляд параду планет.

Хоча деякі з цих планет можна було побачити неозброєним оком, для спостереження за всією групою одразу потрібен був телескоп.

Найкращий час для спостереження настав приблизно через 45 хвилин після заходу сонця, що дало коротку, але чудову можливість спостерігати за космічним устроєм. За словами астрономів, подібне вирівнювання не повториться до 2040 року.

Планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця з різною швидкістю, але в одній площині. Таке розташування пояснюється тим, як Сонячна система сформувалася приблизно 4,6 мільярда років тому з величезного кільця газу і пилу. З часом ці планети продовжували обертатися по цій орбіті. Іноді з Землі стає видно розташування кількох планет, що створює ілюзію прямої лінії на небі.

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Однак, як пояснив дослідник екзопланет Девід Армстронг, планети насправді не знаходяться постійно на ідеально прямій лінії в межах Сонячної системи. Хоча такі утворення можуть траплятися, вони навіть рідше, ніж вирівнювання, яке ми спостерігаємо в цьому випадку.

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