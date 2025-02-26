Парад планет: який би вигляд мало це явище в інших світах (фото)

Якби люди з'явилися на супутнику Юпітера або на одній із планет системи TRAPPIST-1, то у нас був би зовсім інший вигляд параду планет, ніж із Землі.

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При ясному і темному небі 28 лютого буде можливість після заходу Сонця побачити дуже рідкісний парад планет. Цього вечора 7 планет Сонячної системи вистояться в ряд у вигляді дуги. Така подія не відбудеться ще 15 років. Але який би вигляд мав подібний парад планет з поверхні супутника Юпітера Європи або однієї з планет дивовижної системи TRAPPIST-1? Про це пише Space.

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Те, що часто називають парадом планет, насправді є планетарним вирівнюванням, коли під час спостереження із Землі можна побачити одразу кілька планет Сонячної системи, які вишикувалися в ряд у вигляді дуги.

Усі планети обертаються навколо Сонця в одній площині, яку астрономи називають екліптикою. У міру того, як рухаються по своїх орбітах, відстані між кожною парою планет збільшуються і зменшуються. Коли ми дивимося на нічне небо, то яскравість планет залежить від того, наскільки близько вони перебувають у цей момент.

28 лютого 7 планет Сонячної системи, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, будуть досить близькі до Землі, щоб більшість із них їх можна було побачити неозброєним оком.

За ясного і темного неба 28 лютого буде можливість після заходу Сонця побачити дуже рідкісний парад планет Фото: ScienceAlert

У Сонячній системі, крім Землі, є ще три кам'янисті планети — Венера, Меркурій і Марс. Також навколо більших планет обертаються кам'янисті супутники. Це означає, що поверхня цих світів тверда. Одним із найбільш інтригуючих супутників Юпітера є Європа, яка, як вважають учені, приховує під крижаною поверхнею океан, де більше води, ніж у всіх океанах Землі разом узятих.

Супутник Юпітера Європа Фото: NASA/ JPL-Caltech

Як уже писав Фокус, недавнє дослідження припускає, що такий самий величезний океан міститься і в надрах ще одного супутника Юпітера — Каллісто. Як і Європа, цей супутник є одним із чотирьох головних супутників Юпітера.

Супутник Юпітера Каллісто Фото: NASA

Якби люди з'явилися не на Землі, а не Європі, то що б ми побачили в нічному небі під час параду планет? Насправді ми б ніколи не змогли побачити всі 7 планет, які вишикувалися в ряд у нічному небі. При цьому із супутника Юпітера неозброєним оком неможливо побачити Меркурій.

Під час спостереження з Європи нічне небо виглядає зовсім інакше, ніж на Землі. По-перше, Юпітер виглядатиме у 20 разів більшим, ніж Місяць у нашому небі. При цьому одна з головних особливостей Юпітера, атмосферний вихор під назвою Велика червона пляма, виглядатиме більшим за Сонце. Як би дивно це не звучало, але Сонце виглядатиме лише як тьмяна помаранчева пляма, і наша зірка матиме в 5 разів менший розмір, ніж вона має при спостереженні із Землі.

Наразі астрономам відомі тисячі планет, які знаходяться за межами Сонячної системи. Який би вигляд мав парад планет на одній із них, якби люди з'явилися саме там? Наприклад, на одній із семи планет, які обертаються навколо близької до нас зірки TRAPPIST-1. Це червоний карлик, який менший і холодніший за Сонце, а всі планети обертаються навколо нього по орбітах, які помістяться всередині орбіти Меркурія — найближчої планети до Сонця.

Моделювання зовнішнього вигляду планет у системі TRAPPIST-1 Фото: space.com

Оскільки ці планети обертаються так близько до зірки, то кожна з них обертається навколо TRAPPIST-1 набагато швидше, ніж час, необхідний Землі для обертання навколо Сонця.

Якби люди з'явилися на кам'янистій планеті TRAPPIST-1 b, яка розташована найближче до зірки, то ми могли б спостерігати парад шести інших планет кожні кілька днів. Це планетарне вирівнювання було б набагато більш захопливими, ніж усе, що можна побачити із Землі.

Можна було б побачити червоний карлик TRAPPIST-1, який був би в 10 разів більшим, ніж Сонце здається нам із землі. Також можна було б спостерігати, як планети зникають за червоним карликом, а потім кожні кілька днів стають більшими, ніж Місяць у нашому небі.

Як уже писав Фокус, вчені виявили причину того, чому Марс має червоний колір насправді. Дослідники виявили справжнє джерело характерного кольору Червоної планети і таким чином спростували популярну теорію.