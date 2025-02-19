Такого не буде до 2040 року: у лютому можна побачити унікальний парад планет (фото)

Рідко можна спостерігати в нічному небі розміщення майже на одній лінії відразу семи планет Сонячної системи, але це те, що можна буде скоро побачити.

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Так званий парад планет, що складається з семи світів Сонячної системи, можна буде спостерігати незабаром після заходу Сонця 28 лютого. Тоді планети Марс, Юпітер, Уран, Венера, Нептун, Меркурій і Сатурн вишикуються в одну лінію і такого явища не можна буде побачити до 2040 року, пише Daily Mail.

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Те, що часто називають парадом планет, насправді астрономи називають планетарним вирівнюванням. Воно відбувається, коли кілька планет Сонячної системи з'являються по один бік від Сонця і шикуються майже в одну лінію, що можна спостерігати із Землі.

Найчастіше подібні паради планет складаються максимум із п'яти світів, рідше можна побачити 6 планет, але ще рідше відбувається вирівнювання 7 планет. Наступного разу подібну подію можна буде побачити тільки через 15 років.

Так званий парад планет, що складається із семи світів Сонячної системи, можна буде спостерігати незабаром після заходу Сонця 28 лютого Фото: ScienceAlert

Астрономи вважають, що більшість планет буде настільки яскравими, що їх досить легко можна буде не тільки відрізнити від зірок, а й побачити неозброєним оком. Відмінною особливістю планет є те, що вони не мерехтять як зірки, а просто рівно відбивають світло Сонця. Для того, щоб побачити Уран і Нептун знадобиться бінокль або телескоп, адже ці планети занадто тьмяні, щоб їх можна було побачити неозброєним оком.

За словами вчених, усе протягом пари годин після заходу Сонця 28 лютого можна буде спостерігати за унікальним парадом планет. Адже після цього Венера, Сатурн і Нептун опустяться за горизонт.

Відрізнити планети одна від одної відносно просто. Наприклад, найяскравішою планетою, яка світиться білим світлом, буде Венера. Другим за яскравістю буде Юпітер, хоча він теж випромінюватиме біле світло. На третьому місці за яскравістю буде Сатурн, який має блідо-жовтий відтінок через кристали аміаку в її верхніх шарах атмосфери. Червоно-помаранчевим кольором на небі сяятиме Марс.

Венера і Сатурн здаватимуться найближчими одна до одної, а поруч із ними буде розташований Нептун, тоді як Юпітер, Марс і Уран будуть видні далі на сході.

Усі планети Сонячної системи мають різні орбіти, а тому в них різна траєкторія руху навколо Сонця Фото: Forbes

Під час планетарного вирівнювання здається, що всі планети розташовані в довгій лінії, яка тягнеться зі сходу на південь нічним небом. Під час параду планет здається, що всі ці світи розташовані близько один до одного, але насправді їх розділяють мільйони кілометрів. Також усі планети насправді ніколи не перебувають на одній лінії, це просто оптична ілюзія. Усі планети Сонячної системи мають різні орбіти, а тому в них різна траєкторія руху навколо Сонця.

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