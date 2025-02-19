Такого не будет до 2040 года: в феврале можно увидеть уникальный парад планет (фото)

Редко можно наблюдать в ночном небе размещение почти на одной линии сразу семи планет Солнечной системы, но это то, что можно будет скоро увидеть.

Related video

Так называемый парад планет, состоящий из семи миров Солнечной системы, можно будет наблюдать вскоре после захода Солнца 28 февраля. Тогда планеты Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун, Меркурий и Сатурн выстроятся в одну линию и такого явления нельзя будет увидеть до 2040 года, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

То, что часто называют парадом планет, на самом деле астрономы называют планетарным выравниванием. Он оно происходит, когда несколько планет Солнечной системы появляются по одну сторону от Солнца и выстраиваются почти в одну линию, что можно наблюдать с Земли.

Чаще всего подобные парады планет состоят максимум из пяти миров, реже можно увидеть 6 планет, но еще реже происходит выравнивание 7 планет. В следующий раз подобное событие можно будет увидеть только через 15 лет.

Так называемый парад планет, состоящий из семи миров Солнечной системы, можно будет наблюдать вскоре после захода Солнца 28 февраля Фото: ScienceAlert

Астрономы считают, что большинство планет будет настолько яркими, что их достаточно легко можно будет не только отличить от звезд, но и увидеть невооруженным глазом. Отличительной особенностью планет является то, что они не мерцают как звезды, а просто ровно отражают свет Солнца. Для того, чтобы увидеть Урана и Нептун понадобится бинокль или телескоп, ведь эти планеты слишком тусклые, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом.

По словам ученых, все в течение пары часов после захода Солнца 28 февраля можно будет наблюдать за уникальным парадом планет. Ведь после этого Венера, Сатурн и Нептун опустятся за горизонт.

Отличить планеты друг от друга относительно просто. Например, самой яркой планетой, которая светится белым светом, будет Венера. Вторым по яркости будет Юпитер, хотя он тоже будет излучать белый свет. На третьем месте о яркости будет Сатурн, который имеет бледно-желтый оттенок из-за кристаллов аммиака в ее верхних слоях атмосферы. Красно-оранжевым цветом на небе будет сиять Марс.

Венера и Сатурн будут казаться ближе всего друг к другу, а рядом с ними будет находится Нептун, в то время как Юпитер, Марс и Уран будут видны дальше на востоке.

Все планеты Солнечной системы имеют разные орбиты, а потому у них разная траектория движения вокруг Солнца Фото: Forbes

Во время планетарного выравнивания кажется, что все планеты расположены в длинной линии, которая тянется с востока на юг по ночному небу. Во время парада планет кажется, что все эти миры находятся близко друг к другу, но на самом деле их разделяют миллионы километров. Также все планеты на самом деле никогда не находятся на одной линии, это просто оптическая иллюзия. Все планеты Солнечной системы имеют разные орбиты, а потому у них разная траектория движения вокруг Солнца.

Как уже писал Фокус, физики создали новый сверхпроводящий материал. Физики создали материал, который является сверхпроводником при температуре выше установленного порога в минус 233 градуса Цельсия при обычном давлении.

Также Фокус писал о том, что ученые повысили вероятность того, что недавно обнаруженный большой астероид врежется в Землю через 7 лет.

Еще Фокус писал о том, что ученые назвали основную причину того, что в конечном итоге погубит большую часть жизни на Земле. Сегодня жизнь процветает на богатой кислородом планете, однако это не будет продолжаться вечно.