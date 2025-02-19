Риск столкновения астероида-убийцы с Землей растет: под угрозой 100 млн человек

Хотя возможное падение крупного астероида на нашу планету не приведет к массовому вымиранию, но оно может разрушить большой мегаполис.

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Согласно новым расчетам ученых из NASA, риск столкновения космического камня, который называют "убийцей городов", вырос до 3,1%. Этот астероид, шириной примерно 54 метра, обнаруженный в декабре 2024 года, получил название 2024 YR4 и может врезаться в Землю в конце 2032 года, пишет Interesting Engineering.

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Вероятность того, что астероид 2024 YR4 столкнется с нашей планетой продолжает расти. Изначально риск падения астероида ученые оценивали в 1,7%, затем он повысился до 2,3%, после этого до 2,6%. Теперь же ученые из NASA считают, что риск падения космического камня на Землю через 7 лет составляет уже 3,1%. Учитывая такую динамику роста, возможно, вероятность события, которое может привести к разрушению большого мегаполиса, снова увеличатся в ближайшее время благодаря новым данным. С другой стороны, также существует вероятность того, что риск наоборот будет уменьшен.

В любом случае даже с новым прогнозом от NASA вероятность того, астероид 2024 YR4 пролетит мимо нашей планеты на сегодня составляет 96,9%. Поэтому сейчас рано паниковать.

Моделирование внешнего вида астероида 2024 YR4 Фото: NASA

Хотя потенциальный удар астероида 2024 YR4 и не приведет к массовому вымиранию на Земле, как это случилось с динозаврами более 60 млн лет назад, все же он может вызвать большие разрушения локального масштаба. Согласно расчетам ученых, астероид может упасть в любом месте на Земле, включая Азию, Южную Америку, Тихий океан, Атлантический океан, Ближний Восток и Африку.

Астероид может упасть на самые густонаселенные мегаполисы мира, а потому он представляет потенциальную угрозу для более чем 100 млн человек. Если астероид 2024 YR4 все же упадет на Землю, то в результате удара выделится примерно в 500 раз больше энергии, чем от взрыва атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму в 1945 году.

Как уже писал Фокус, некоторые ученые считают, что этот астероид на самом деле может упасть не на Землю, а на Луну, хотя такая вероятность также небольшая.

Пока что астероид 2024 YR4 является единственным крупным космическим камнем, вероятность столкновения которого с Землей превышает 1%. Поэтому ученые намерены провести детальное изучение астероида для того, чтобы определить более точно траекторию его полета. Эти данные помогут лучше понять, какой риск он представляет для нас на самом деле.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили прямое изображение астероида 2024 YR4, хотя на фотографии он выглядит не совсем так, как можно было бы ожидать. Но для этого есть причины.

Еще Фокус писал о том, что новое открытие физиков бросает вызов представлению о Вселенной. Астрофизики считают, что темная энергия не нужна для того, чтобы объяснить ускоренное расширение космоса.

Напоминаем, что японский посадочный аппарат сделал фотографию Луны с близкого расстояния и начала подготовку к историческому приземлению в районе Моря Холода, как уже писал Фокус.