Мы наблюдаем иллюзию: открытие физиков бросает вызов представлению о Вселенной

Астрофизики считают, что темная энергия не нужна для того, чтобы объяснить ускоренное расширение космоса.

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Сейчас считается, что таинственная темная энергия управляет ускоренным расширением Вселенной. Но астрофизики считают, что темной энергии на самом деле не существует, а огромные пустоты в космосе создают иллюзию того, что космос расширяется с ускорением под влиянием загадочной силы. Это исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, бросает вызов стандартной космологической модели эволюции Вселенной, пишет Live Science.

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Астрофизики провели анализ данных о сверхновых типа Ia, постоянная яркость которых позволяет измерять расстояния во Вселенной с невероятной точностью. Сверхновые типа Ia — это взрыв, который заканчивает существование звезд белых карликов, которые являются остаками не очень массивных звезд, таких как Солнце. После этого ученые сравнили данные с информацией об обычных сверхновых (взрыв, заканчивающий жизнь массивных звезд), в частности о том, как спектр их света меняется по мере расширения Вселенной. Оба набора данных помогли лучше понять расширение Вселенной на основании расстояний до далеких объектов.

Сейчас считается, что таинственная темная энергия управляет ускоренным расширением Вселенной. Но астрофизики считают, что темной энергии на самом деле не существует Фото: New Atlas

Результаты исследования показывают, что то, что ученые воспринимают, как ускоренное расширение космоса, на самом деле является иллюзией, создаваемой огромными войдами или межгалактическими пустотами, где плотность материи ниже.

Стандартная космологическая модель, которая описывает эволюцию Вселенной, показывает, что она является однородной и изотропной в больших масштабах. Это значит, что Вселенная выглядит одинаково во всех направлениях и с любой точки наблюдения. Таким образом для объяснения расширения Вселенной необходима темная энергия, согласно этой модели.

Результаты исследования показывают, что то, что ученые воспринимают, как ускоренное расширение космоса, на самом деле является иллюзией, создаваемой огромными войдами или межгалактическими пустотами, где плотность материи ниже Фото: phys.org

Но астрофизики считают, что на самом деле предполагаемое ускоренное расширение космоса является продуктом влияния на Вселенную межгалактических войдов. Хотя стандартная космологическая модель показывает, что такие крупномасштабные структуры не могут оказывать сильного влияния на эволюцию Вселенной.

По словам ученых, из-за того, что в космических пустотах плотность материи гораздо ниже, они расширяются быстрее, чем другие части Вселенной. Именно доминированием этих войдов в космическом ландшафте можно объяснить наблюдаемое ускорение без необходимости существования темной энергии.

Астрофизики говорят, что гравитация замедляет время, а значит время в войдах идет быстрее, чем в более плотных участках космоса. Это значит, что в войдах проходит больше времени, что позволяет им расширяться быстрее. Это создает впечатление того, что Вселенная расширяется с ускорением.

Хотя кажется, что новое открытие меняет представление о Вселенной, все же астрофизики считают, что нужно получить больше данных, которые могли бы окончательно показать, что темной энергии не существует.

Как уже писал Фокус, открытие марсохода NASA переписывает историю Марса. Марсоход Curiosity обнаружил небольшие структуры в горных породах на Марсе, что доказывает то, что на Красной планете вода не была замороженной дольше, чем считалось ранее.

Также Фокус писал о том, что астрономы определили время, когда Луна стала именно такой, какой мы ее видим. До этого это был немного другой объект.

Еще Фокус писал о том, что астрономы впервые обнаружили рекордные сверхзвуковые ветры на другой планете. Настолько экстремального климата ученые еще не наблюдали.