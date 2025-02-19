Ми спостерігаємо ілюзію: відкриття фізиків кидає виклик уявленню про Всесвіт

Астрофізики вважають, що темна енергія не потрібна для того, щоб пояснити прискорене розширення космосу.

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Нині вважається, що таємнича темна енергія керує прискореним розширенням Всесвіту. Але астрофізики вважають, що темної енергії насправді не існує, а величезні порожнечі в космосі створюють ілюзію того, що космос розширюється з прискоренням під впливом загадкової сили. Це дослідження, опубліковане в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кидає виклик стандартній космологічній моделі еволюції Всесвіту, пише Live Science.

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Астрофізики провели аналіз даних про наднові типу Ia, постійна яскравість яких дозволяє вимірювати відстані у Всесвіті з неймовірною точністю. Наднові типу Ia — це вибух, який закінчує існування зірок білих карликів, які є залишками не дуже масивних зірок, таких як Сонце. Після цього вчені порівняли дані з інформацією про звичайні наднові (вибух, що закінчує життя масивних зірок), зокрема про те, як спектр їхнього світла змінюється в міру розширення Всесвіту. Обидва набори даних допомогли краще зрозуміти розширення Всесвіту на підставі відстаней до далеких об'єктів.

Нині вважається, що таємнича темна енергія керує прискореним розширенням Всесвіту. Але астрофізики вважають, що темної енергії насправді не існує Фото: New Atlas

Результати дослідження показують, що те, що вчені сприймають, як прискорене розширення космосу, насправді є ілюзією, яку створюють величезні виїди або міжгалактичні порожнечі, де щільність матерії нижча.

Стандартна космологічна модель, яка описує еволюцію Всесвіту, показує, що він є однорідним та ізотропним у великих масштабах. Це означає, що Всесвіт має однаковий вигляд у всіх напрямках і з будь-якої точки спостереження. Таким чином для пояснення розширення Всесвіту необхідна темна енергія, згідно з цією моделлю.

Результати дослідження показують, що те, що вчені сприймають, як прискорене розширення космосу, насправді є ілюзією, яку створюють величезні видохи або міжгалактичні порожнечі, де густина матерії є нижчою... Фото: phys.org

Але астрофізики вважають, що насправді передбачуване прискорене розширення космосу є продуктом впливу на Всесвіт міжгалактичних воєн. Хоча стандартна космологічна модель показує, що такі великомасштабні структури не можуть чинити сильного впливу на еволюцію Всесвіту.

За словами вчених, через те, що в космічних порожнинах щільність матерії набагато нижча, вони розширюються швидше, ніж інші частини Всесвіту. Саме домінуванням цих воїдів у космічному ландшафті можна пояснити спостережуване прискорення без необхідності існування темної енергії.

Астрофізики кажуть, що гравітація сповільнює час, а отже, час у війдах іде швидше, ніж у більш щільних ділянках космосу. Це означає, що у войдах проходить більше часу, що дає змогу їм розширюватися швидше. Це створює враження того, що Всесвіт розширюється з прискоренням.

Хоча здається, що нове відкриття змінює уявлення про Всесвіт, все ж астрофізики вважають, що потрібно отримати більше даних, які могли б остаточно показати, що темної енергії не існує.

Як уже писав Фокус, відкриття марсохода NASA переписує історію Марса. Марсохід Curiosity виявив невеликі структури в гірських породах на Марсі, що доводить те, що на Червоній планеті вода не була замороженою довше, ніж вважалося раніше.

Також Фокус писав про те, що астрономи визначили час, коли Місяць став саме таким, яким ми його бачимо. До цього це був трохи інший об'єкт.

Ще Фокус писав про те, що астрономи вперше виявили рекордні надзвукові вітри на іншій планеті. Настільки екстремального клімату вчені ще не спостерігали.