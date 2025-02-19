Відкриття марсохода NASA переписує історію Марса: що він виявив (фото)

Марсохід Curiosity виявив невеликі структури в гірських породах на Марсі, що доводить те, що на Червоній планеті вода не була замороженою довше, ніж вважалося раніше.

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За допомогою нових даних марсохода NASA Curiosity вчені виявили докази того, що на Марсі в далекому минулому вода перебувала в рідкому вигляді в стародавніх озерах. Це відкриття свідчить про те, що не вся вода на Марсі була покрита льодом, як припускають деякі моделі марсіанського клімату. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише Live Science.

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Учені вже давно знають про те, що мільярди років тому на поверхні Марса була вода. Але досі вчені сперечаються про те, яку форму мала ця вода і як довго вона зберігалася. Деякі моделі марсіанського клімату показують, що будь-яка рідка вода на поверхні Марса повинна була бути покрита шарами льоду, перш ніж зникнути. Але нові дані марсохода Curiosity не підтверджують це.

Марсохід зробив знімки крихітних структур у гірських породах на Марсі, відомих як хвильові брижі, які з'являються вздовж берегів озерного ложа. Ці структури були виявлені в місцях, де, як вважають вчені, існувало два невеликих озера на дні кратера Гейл. Нове відкриття вказує на те, що вода, не вкрита льодом, вільно текла по поверхні Марса в далекому минулому. За словами вчених, такі хвильові брижі могли бути створені тільки рідкою водою, яка підпадала під вплив марсіанського вітру і створювала нерівності в місцевій гірській породі.

Марсохід Curiosity Фото: NASA

Вчені провели аналіз зображень, щоб спробувати визначити розмір озер, завдяки яким було створено хвильові брижі. Дослідження показало, що вона була створена невеликими озерними хвилями. У підсумку вчені дійшли висновку, що обидва озера були невеликими, а їхня глибина не перевищувала двох метрів.

Автори дослідження вважають, що обидва озера на Марсі були створені приблизно 3,7 млрд років тому. Це означає, що в той час у Марса була щільна і тепла атмосфера, здатна підтримувати воду в рідкому вигляді довше, ніж вважалося раніше.

Знімки хвильових брижів на Марсі, зроблені марсоходом Curiosity Фото: NASA

За словами вчених, збільшення періоду часу, протягом якого існувала рідка вода, збільшує можливість того, що на Марсі в пізніші періоди його історії існувало мікробне життя. Тобто, у живих організмів на Марсі могло бути більше часу для еволюції.

Більша частина атмосфери Марса, а також рідка вода на його поверхні зникли з часом. Вважається, що причиною цього стала втрата Марсом магнітного поля, яке захищало планету від сильного сонячного випромінювання. Це випромінювання випарувало майже всю атмосферу Марса, а також воду.

Як уже писав Фокус, астрономи ще ніколи не бачили такої погоди на жодній планеті. Навіть найсильніші урагани в Сонячній системі здаються спокійними порівняно з тим, що відбувається на планеті WASP-121b.

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